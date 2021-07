Im Zeichen der Burg wurde schon viel Porzellan zerschlagen

Plus Wenn die Bürger über die umstrittene Bebauung am Fuße von Burg Markt entscheiden: Können sich Biberbachs Gemeinderäte dann zusammenraufen?

Was ist eigentlich los in unserem Gemeinderat, fragen sich die Biberbacher. So manche Sitzung der vergangenen Monate artete zur gefühlten Keilerei auf dem Schulhof aus, seit sich rund um die Bebauung am Fuß der Markter Burg die Fronten verhärtet haben. Gegner der dafür nötigen Einbeziehungssatzung werfen dem Bürgermeister vor, er wäre nicht ehrlich und würde mit Winkelzügen arbeiten, um das Vorhaben durchzusetzen. Wolfgang Jarasch wiederum fühlt sich persönlich angegriffen, geht in die Offensive und diskutiert öffentlich den Inhalt einer Mail, die ihm versehentlich zugegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

