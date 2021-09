Jetzt muss das Publikum die Künstler vor den Corona-Folgen retten

Plus Die Pandemie hat unserer Leben verändert. Die Frage, wie lange das so bleibt, ist für viele existenziell.

Sind wir in Zeiten erzwungener Häuslichkeit nicht alle ein wenig bequemer geworden? Hier ein TV-Abo dazu, da ein paar Kilo mehr auf der Waage. Corona hat den Rhythmus des Lebens von Millionen von Menschen durcheinandergebracht, auch wenn diese nicht an der Seuche erkrankt sind.