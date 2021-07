Jugendgruppen haben das Nachsehen

Plus Noch ist nicht ganz klar, was der Landkreis mit dem Grundstück in Rommelsried anfangen will. Klar ist: Jugendgruppen verlieren einen Anlaufpunkt.

Schwer zu sagen, wem der Landkreis mit dem Erwerb des Grundstücks hinter dem Spielplatz in Rommelsried den größeren Gefallen getan hat: Der Benediktinerabtei St. Stephan, die ein Objekt los wurde, in das auf jeden Fall investiert werden musste, oder dem oder den Nachbarn, die sich lange über die Jugendgruppen dort vor Ort geärgert haben.

