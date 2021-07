Lechstahl-Erweiterung: Neuer Wald wird Jahrzehnte brauchen

Profitieren wird die Umwelt von dem geplanten Ausgleich für den Lohwald frühestens in Jahrzehnten. Da sollte man sich keine Illusionen machen.

Der Stahlriese Lechstahl will wachsen. Dafür müssen Bäume gefällt werden. Und zwar eine ganze Menge. So groß wie 24 Fußballfelder ist die Fläche. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob das eine gute Idee ist. Nun will man einen Kompromiss gefunden haben: alter Wald weg, neuer Wald her. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Ausgleich für Lechstahl-Erweiterung in Meitingen

Bis aus neu gepflanzten Bäumchen ein Wald wird, dauert es lange. Man kann darüber streiten, ob es tatsächlich 100 Jahre braucht, wie die Klimaaktivisten sagen. Klar ist aber: Profitieren wird die Umwelt von dem geplanten Ausgleich frühestens in Jahrzehnten, da darf man sich keine Illusionen machen.

Doch was ist die Alternative? Wenn einer der größten Arbeitgeber der Region Platz braucht, kann die Gemeinde das nicht ignorieren. Langfristig könnte Bayerns einziges Stahlwerk sich einen neuen Standort suchen. Womöglich im Ausland. Womöglich dort, wo Regeln in Sachen Umweltschutz keine Rolle spielen. Es ist ein Spagat, den die Marktgemeinde machen will. Ob es ihr gelingt, wird sich in vielen Jahren zeigen. Welchen Stellenwert das Stahlwerk dann haben wird, weiß im Moment niemand.