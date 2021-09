Mehr Verständnis, weniger Aggression bei Corona-Frust

Plus Anderthalb Jahre Corona: Bei manchen Landkreisbewohnerinnen und -bewohnern liegen die Nerven blank. Gerade sie sollten Verständnis für ihre Mitmenschen zeigen.

Es ist eine Minderheit, die sich wegen der Corona-Regeln mit Supermarktangestellten und Bedienungen im Restaurant streitet. Aber diese Minderheit ist laut und aggressiv und macht deutlich: Bei manchen Menschen liegen nach 18 Monaten Pandemie die Nerven blank. Wenn man mit den Leidtragenden dieser vereinzelten Ausraster spricht, fällt immer wieder ein Wort: Verständnis. Das sollte auch für alle anderen das Motto sein.