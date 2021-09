Moderne Sirenen sind nötig: Wenn es ernst wird, muss es laut werden

Im Kreis Augsburg sollen viele Feuerwehr-Sirenen modernisiert werden. Dahinter steckt eine simple Erkenntnis.

Sirenen riefen in Fabriken zum Schichtwechsel und warnten von Dächern vor Feuern oder Luftangriffen. In den 1950er-Jahren, als der verheerende Zweite Weltkrieg noch frisch in Erinnerung war und der nächste Weltkrieg vor der Tür zu stehen schien, wurden in der jungen Republik flächendeckend Sirenen installiert. In den 90er-Jahren - nach dem Ende des Kalten Krieges - verlor der Bund das Interesse an ihnen und strich die finanzielle Unterstützung.

Sirenen erregen Aufmerksamkeit im Katastrophenfall

Das war ein Fehler, wie man heute weiß. Denn nichts reißt den Menschen so zuverlässig aus Schlaf oder Alltagstrott, wie eine heulende Sirene. Ein Telefon lässt man schon mal bimmeln oder hat es auf lautlos gestellt, SMS und E-Mail bleiben unbeachtet im elektronischen Postfach liegen. Da ist eine heulende Sirene schon von anderem Kaliber. Wenn es ernst wird, muss es laut werden: Frei nach diesem Motto hat die Staatsregierung in Bayern nach den Hochwasserkatastrophen in NRW und Rheinland-Pfalz eine Verdoppelung der Sirenen angekündigt. Ob das klappt? Wir werden es hören.

Lesen Sie dazu auch