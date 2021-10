Nach Party auf Diedorfer Skaterplatz: Die Jugend braucht Alternativen

Plus Immer wieder muss die Polizei zum Partys nach Diedorf ausrücken. Dort scheint die Lage regelmäßig zu eskalieren. Doch die Jugend braucht Orte, an denen gefeiert werden kann.

Dass Jugendliche gerne feiern ist nichts ungewöhnliches. Daran ist nichts falsch oder verboten. Eigentlich. Denn während des Lockdowns war all das, was Jugendlichen Spaß macht plötzlich nicht mehr erlaubt. Keine Freunde Treffen, keine Partys, zeitweise durfte abends nicht einmal das Haus verlassen werden. Kein Wunder also, dass sich bei der Jugend einiges angestaut hat. Nur: Wo kann überhaupt gefeiert werden?

