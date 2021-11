Neue Corona-Regeln: Kontrolle mit Augenmaß ist angebracht

Plus Mal wieder gibt es eine Menge Ausnahmen, Sonderregeln, Unklarheiten. Wer blickt da noch durch? Wichtig ist, die neuen Regeln mit Augenmaß zu kontrollieren und aufzuklären.

Und mal wieder ist alles anders: 2G wird zu 2G plus, da wo vor ein paar Wochen noch 3G herrschte. Hätte man diesen Satz vor ein paar Monaten gelesen, die Ratlosigkeit wäre wohl groß gewesen. Und auch jetzt gibt es Verwirrung, denn ganz so einfach ist es nicht. Mal wieder gibt es eine Menge Ausnahmen, Sonderregeln, Unklarheiten. Wer blickt da noch durch?