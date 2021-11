Neue Hotspot-Regeln: Knapp zwei Jahre Pandemie und noch immer überrascht

Plus Immer mehr Infizierte, immer weniger freie Betten im Krankenhaus. Diese Entwicklung ist mehr als besorgniserregend, aber nicht überraschend. Die Reaktion darauf wirkt allerdings so.

Schon wieder steigt die Zahl der Infizierten. Schon wieder sinkt die der freien Krankenhausbetten. Schon wieder verschärfen sich die Corona-Regeln. Alles nichts Neues - leider. Und doch ist die Überraschung - Achtung - schon wieder riesig. Ganz so als sei all das nicht absehbar gewesen. Richtig ist: Dass der Landkreis zum Corona-Hotspot wird, zeichnete sich seit Tagen ab. Ende vergangener Woche war klar, dass damit eine Menge verschärfter Regeln gelten werden. Zum Beispiel die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, die Arbeitgeber unvorbereitet trifft. Das liegt in erster Linie an der miserablen Kommunikation des Freistaats.

