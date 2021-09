Noch sind die Corona-Teststationen im Kreis Augsburg dringend nötig

Plus Wer nicht geimpft ist, muss für vieles getestet sein. Solange das so ist, braucht es die Zentren im Kreis Augsburg. Doch eine Dauerlösung ist das jetzige Modell nicht.

Etwa die Hälfte der Menschen im Augsburger Land ist zweimal geimpft. Das bedeutet aber auch: Die andere Hälfte ist es nicht - aus ganz unterschiedlichen Gründen. Während Geimpfte ohne Test ins Kino, zum Schwimmen oder ins Restaurant dürfen, müssen alle anderen erst mal ins Testzentrum. Deswegen muss klar sein: Solange ein großer Teil auf den Negativ-Nachweis angewiesen ist, braucht es dieses Angebot.