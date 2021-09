Nur das Beste fürs Titania

Plus Im Haifischbecken der Erlebnisbäder ist das Titania seit 20 Jahren auf der Erfolgsspur. Vielleicht ist gerade der unverhohlene Luxus das Geheimrezept.

"Das Beste aus aller Welt für das Titania" hatte unsere Redaktion vor ziemlich genau 21 Jahren einen Artikel über den Bau des Erlebnisbads getitelt. Und wirklich: Fliesen aus Marokko, Saunahütten aus Finnland, dazu originale Fischerboote aus Portugal als Dekoration – es war schon mal von überschwänglichem Luxus die Rede, wenn es um den Bau des Titania ging.