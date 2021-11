Sieht es so gut aus für die Konjunktur im Landkreis Augsburg?

Plus Unternehmer blicken gut gelaunt auf die kommenden Monate. Das ist schön. Aber ist es auch gerechtfertigt?

Unternehmerinnen und Unternehmer sind auch nur Menschen - und lassen sich bei Umfragen genauso von bestimmten Umständen beeinflussen wie wir alle anderen auch. Dass sie aktuell positiv gestimmt in die Zukunft sehen, ist ein schönes Signal, im Zweifelsfall aber auch nicht mehr als das.