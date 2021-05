Kommentar

Streit unter Nachbarn im Landkreis Augsburg: Ohne Rücksicht keine Lösung

Plus Neun Jahre Feindschaft - die Nerven liegen blank. Anstatt miteinander zu reden, beschimpfen sich die Nachbarn gegenseitig. Dafür ist das Leben eindeutig zu kurz.

Von Philipp Kinne

Es beginnt meist ganz harmlos: Zu laute Musik dröhnt aus dem Wohnzimmer des Nachbarn. Der Rauch vom Grill auf dem Balkon des Mieters in der unteren Etage zieht in die eigene Wohnung. Oder: Das Laub der Bäume von Nebenmann landet in der eigenen Regenrinne. Ohne Frage, das ist ärgerlich. Und jetzt? Ohne Rücksicht des einen auf den anderen wird es keine Lösung geben.

