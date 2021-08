Suche nach Kurzzeitpflegeplätzen: Pflegende sind nicht allein

Plus Beratungsstellen sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Betroffenen und Politik. Deshalb sollten sie genutzt werden.

Richtig nachvollziehen kann das wohl nur, wer es selbst erlebt hat: Die jahrelange Sorge um einen kranken oder behinderten Angehörigen, verbunden mit der körperlich und seelisch auszehrenden Pflege, das kann Menschen an den Rand ihrer Kräfte bringen. Und kommt dann noch ein Ereignis abseits des Alltags hinzu, scheinen sich unüberwindbare Barrieren aufzubauen.