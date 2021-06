Kommentar

Typisierung? In Gemeinschaft geht es leichter

Fast 1000 Menschen ließen sich vor einem Monat in Horgau in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen.

Plus Mit einer Stammzellspende können Menschen Leben retten. Warum vor allem Typisierungsaktionen an Schulen und in Vereinen eine wichtige Rolle spielen.

Von Regine Kahl

Die Erzählungen von Stammzellspendern klingen ähnlich: Die Spende war keine große Sache und das Gefühl, einem anderen Menschen das Leben gerettet zu haben, sei unbeschreiblich. Einzig die Spritzen davor zur verstärkten Stammzellproduktion seien unangenehm. "Doch was ist das schon, wenn man daran denkt, welche Leiden der Krebskranke auf sich nehmen muss?", fragt ein Stammzellspender. Ein wahres Wort und doch ist diese Einstellung keine Selbstverständlichkeit.

