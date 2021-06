Urlaubsplanung in Corona-Zeiten: Wir brauchen endlich Entspannung für alle

Plus Wird der Impftermin die Jahresplanung von Familien durcheinander bringen? Entspannung ist wichtig. Nun geht es um guten Willen und Verständnis.

Hoffnung auf einen (fast) sorglosen Sommer - die wurde den Familien im Augsburger Land und in ganz Deutschland immer wieder während der langen Lockdown-Monate Anfang des Jahres gemacht. Wer die Zeichen der Pandemie inzwischen richtig deuten kann, merkt aber jetzt: Neue Einschränkungen aufgrund der Delta-Variante könnten nicht mehr bis zum Herbst auf sich warten lassen.