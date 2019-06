00:34 Uhr

Kommt der Klimanotstand in Altenmünster?

Welche Folgen das hätte und weshalb sich der Rat dagegen entschied

Von Josef Thiergärtner

Was können wir gegen den Klimawandel tun? Diese Frage beherrscht seit Monaten die öffentliche Debatte. Schulkinder gehen für den Umweltschutz auf die Straße, die Grünen feiern bei der Europawahl überraschende Erfolge. Jetzt erreicht der politische Druck auch die Rathäuser. In Altenmünster wurde darüber diskutiert, ob die Gemeinde den Klimanotstand ausrufen soll. Dahinter steckt der Antrag eines Bürgers.

Als erste Stadt in Bayern hatte Erlangen den Klimanotstand erklärt. Künftig sollen hier bei allen Beschlüssen sowohl Auswirkungen auf das Klima als auch die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit besonders berücksichtigt werden. Zudem sollen solche Maßnahmen Priorität erhalten, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen. Das hätte sich der Wissenschaftler Prof. Stefan Murza aus Altenmünster wohl auch für seine Gemeinde gewünscht. Doch der Antrag des Bürgers wurde abgelehnt.

Seine außergewöhnliche Forderung stellte Murza bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Der Dozent an der Hochschule Augsburg im Fachbereich Energiesysteme wies darauf hin, dass der Klimanotstand bereits herrsche. Als Beispiel nannte er, dass durch das Abschmelzen der nördlichen Polkappe ein selbst verstärkender negativer Effekt auf das Klima eintrifft. „Es bleiben uns nur noch fünf bis zehn Jahre, bis das Klima kippt“, warnte der Wissenschaftler. Mit der Ausrufung des Klimanotstandes würde die Gemeinde keine Verpflichtungen eingehen, es wäre lediglich ein symbolischer Akt, um auf die aktuelle Situation hinzuweisen. Auf dieser Grundlage könnten beispielsweise Auflagen für eine klimaneutrale Bauweise erteilt werden oder weitere umweltfreundliche Maßnahmen angeregt werden. Trotz dieser Darstellung konnte sich keine Mehrheit für den Antrag finden, lediglich Gemeinderat Dieter Erhard stimmte dafür.

Bürgermeister Bernhard Walter stellte die bisherigen Aktivitäten und Maßnahmen für den Naturschutz im Gemeindegebiet dar. So seien zum Beispiel insgesamt 57 Biotope mit je drei bis sieben Unterabteilungen entstanden, die zum größten Teil von der Gemeinde gepflegt und unterhalten werden.

In einer kontrovers geführten Debatte brachten die Gemeinderäte anschließend vielerlei Vorschläge, welche Möglichkeiten die Kommune künftig für den Naturschutz ergreifen könnte. Die Umwandlung von Acker- in Wiesenflächen könnte ein richtiger Weg sein, war die Meinung von mehreren Mitgliedern des Gremiums. „Eine geringere Pachteinnahme bei Vertragsänderung sollte nicht das Thema sein, wir sind mit unseren Pachtzinsen eh nicht am oberen Rand“, sagte Erich Pux. Johann Stuhlenmiller sah die Bevorzugung von Biolandwirten bei einer Neuverpachtung als eine Möglichkeit an.

Als Ergebnis der Diskussion stand die Vereinbarung, mit dem Bauausschuss zu beraten, welche Flächen für eine Nutzungsänderungen herangezogen werden könnten.

Auch über das Thema Energieversorgung wurde diskutiert. Seit elf Jahren sei auf dem Dach der Grund- und Hauptschule eine PV-Anlage installiert, erklärte der Bürgermeister. Bemerkenswert sei, dass der damalige Beschluss mit nur einer Stimme Mehrheit gefasst wurde. Dass sich die Denkweise geändert hat, ist an den vielen Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden zu sehen. Mittlerweile seien sehr viele PV-Anlagen in der Gemeinde installiert. Insgesamt investierte die Kommune dafür 456000 Euro.

Zur Diskussion stand nun, welche Möglichkeiten für die Gemeinde bestehen, weitere Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken, oder auf Freiflächen Anlagen von Investoren zu genehmigen. Einig waren sich die Mitglieder des Gemeinderates, dass Dachflächen Vorrang haben. Dazu sollten zuerst alle öffentlichen Gebäude für eine mögliche Installation überprüft werden. Der Verbauung mit Solarmodulen auf Acker- oder Wiesenflächen stehen die Räte kritisch gegenüber, was sich letztlich in der Ablehnung mit 5:11 einer Anfrage für eine Fläche auf Baiershofer Flur widerspiegelte. Mit Windkraft wollte sich die Gemeinde aktuell nicht beschäftigen, die rechtlichen Rahmenbedingungen seien hier noch zu unsicher, so Bürgermeister Walter.

Themen Folgen