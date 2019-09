vor 38 Min.

Kommt der neue Pausenhof doch im Jahr 2020?

Die Schüler an der neuen Anna-Pröll-Mittelschule müssen sich noch bis nächstes Jahr gedulden. Dann lockt hier ein Freigelände in die Pause.

Derzeit sind noch die Bagger am Gersthofer Mittelschul-Altbau zugange

Von Gerald Lindner

Eigentlich sollte das Freigelände der neuen Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule schon fertig gestaltet sein. So waren wenigstens die ursprünglichen Pläne. Doch beim Abriss des Altbaus wurde festgestellt, dass der Kleber, welcher die Außenverkleidung mit der Stützkonstruktion verband, Asbest enthielt – und deshalb ging der Abbau des Altbaus nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen voran. In wenigen Wochen soll es nun aber weitergehen.

Im Moment laufen noch die Abrissarbeiten am Fundament des alten Gebäudes aus den 70er-Jahren. Nur die Grundmauern ragen noch aus dem Untergrund. Seit gut eineinhalb Jahren warten die 620 Schüler auf das vorgesehene Freigelände, weil die Schadstoffe mit einem aufwendigen Verfahren beseitigt werden mussten. Innerhalb des Gebäudes waren Einhausungen erforderlich, damit die belasteten Stoffe kontrolliert abgetragen werden konnten. Die verschiedenen Materialien mussten auch vor Ort auf der Baustelle unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und in stetiger Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt getrennt werden. Das war daher nur in jeweils kleinen Abschnitten möglich, was den Abriss wiederum weiter verzögerte.

„Der Rückbau der alten Mittelschule soll nun im Oktober abgeschlossen werden“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage. Im Anschluss daran würden die notwendigen Drainagen und dergleichen für die Wasserversickerung für das künftige Freigelände angelegt.

„Der Landschaftsbau startet dann voraussichtlich im November“, so Wörle weiter. Ob dieser Plan einzuhalten ist, sei auch vom Wetter abhängig. Ein Wintereinbruch zu dieser Zeit könne noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Ziel habe die Stadt aber im Auge: „Die Außenanlagen sollen auf jeden Fall im Jahr 2020 fertig werden“, betont der Bürgermeister.

Doch mit Ende des Freigeländebaus werden die Arbeiten an der Schule voraussichtlich noch nicht abgeschlossen sein: Denn die neue Anna-Pröll-Mittelschule war bereits bei ihrer Eröffnung im Januar 2018 zu klein. Sie hatte zu wenige Klassenzimmer. Sechs davon sowie ein Abstellraum und ein WC sollen nun in einem Anbau, angebracht an einem der Seitenflügel, die Raumnot beheben. Die Baugenehmigung der Regierung von Schwaben für diesen Erweiterungsbau liegt jedenfalls vor.

