Kommt ein neuer Waldkindergarten für Dinkelscherben?

Im Waldkindergarten sind die Kinder in der Regel immer an der frischen Luft. Über eine solche Einrichtung wird aktuell in Dinkelscherben diskutiert.

In Dinkelscherben fehlt es aktuell an Kindergartenplätzen. Das ist bekannt. Deshalb wird aktuell darüber diskutiert, wie die Gemeinde das Problem in den Griff bekommen könne.

Von Philipp Kinne

Erweiterung der bestehenden Einrichtungen? Oder gleich einen großen Neubau? Nun kommt eine neue Idee auf, die ein zusätzliches Angebot darstellen könnte: ein Waldkindergarten. Wie der aussehen könnte, das hatte der Pädagoge Tobias Schießer vor Kurzem dem Gemeinderat vorgestellt. Sein Ziel: eine neue Kindergartengruppe im Wald bei Dinkelscherben. Damit die Idee umgesetzt werden kann, braucht es momentan vor allem Eltern, die das Angebot gerne annehmen würden. Deshalb bittet die Gemeinde Väter und Mütter, die ihre Kinder gerne in eine solche Einrichtung schicken würden, um Rückmeldung. Noch besser wären feste Zusagen, sagt Tobais Schießer. Noch steht die Idee aber ganz am Anfang.

Wie könnte ein Waldkindergarten in Dinkelscherben aussehen?

Schießer beschäftigt sich schon seit rund 20 Jahren mit Waldkindergärten. Seit 2015 leitet der Vater zweier Töchter die beiden Waldkindergärten "eigenaktive Kita Regenstrahlen" in Augsburg. Träger dort ist ein Verein. "So eine Einrichtung braucht Dinkelscherben auch", sagt Schießer. Denkbar wäre ein Gruppe in einem Waldstück bei Dinkelscherben. Es gibt bereits erste Ideen für den Standort, konkret ist das aber noch nicht. Auch wer den Kindergarten später betrieben soll, ist noch unklar. Möglich wäre, dass die Gemeinde das übernimmt, erklärt Schießer. Dazu müsste aber neues Personal angestellt werden. Außerdem denkbar wäre, dass ein Träger mit erfahrenem Personal übernimmt. Oder ein Verein, wie bei der Einrichtung in Augsburg, erzählt Schießer.

Dort sei das Konzept bereits ein Erfolg. Gestartet habe man mit 20 Kindern, mittlerweile wurde die Kapazität auf 45 erhöht. Die Nachfrage sei groß. "Ich weiß, dass Dinkelscherben nicht Augsburg ist, aber auch ich glaube, auch hier gibt es Bedarf", sagt der Pädagoge. Starten soll das Projekt mit einer Gruppe. Je nachdem, wie es angenommen wird, könnten auch mehr daraus werden. Aber wie läuft die Betreuung in einem Waldkindergarten überhaupt ab? Was machen die Kinder zum Beispiel bei schlechtem Wetter?

Was machen die Kinder bei schlechtem Wetter?

"Sonnentage im Wald sind gut, aber Regentage noch viel besser", heißt es dazu auf der Webseite des Augsburger Waldkindergartens. Das Wetter mache den Kindern meist weniger aus als den Erwachsenen. Doch es gibt Ausnahmen: Bei Sturm mit Schneebruchgefahr weicht man dort in eine Sportanlage aus oder unternimmt einen Ausflug. Erfahrungsgemäß gebe es pro Jahr im Durchschnitt etwa ein bis fünf Tage, an denen das alternative Programm genutzt wird. Eine andere Sorge einiger Eltern: Ist es im Wald nicht viel gefährlicher als im "normalen Kindergarten"? Statistisch gesehen gebe es in Waldkindergärten weniger Unfälle als in anderen Einrichtungen, heißt es auf der Webseite des Augsburger Waldkindergartens. Dennoch gibt es im Wald Gefahren wie Zeckenbisse oder giftige Pflanzen. Den Umgang damit müssen die Kinder erlernen.

Erfahrung mit einem Waldkindergarten hat man im Landkreis zum Beispiel in Welden. Dort gibt es aktuell zwei Kindergartengruppen. Bei Bedarf stehen beheizbare Schutzwagen zur Verfügung, zum Beispiel für Brotzeit bei starkem Regen oder Kälte, zum Basteln oder zum Aufwärmen.

Weitere Pläne für mehr Kindergartenplätze in Dinkelscherben

Sollten sich in Dinkelscherben ausreichend Eltern finden, die das Angebot gerne annehmen würden, könnte der Waldkindergarten bis zum Kindergartenjahr 2022/2023 eingerichtet werden. Weil es aktuell zu wenig Betreuungsplätze im Gemeindegebiet gibt, wird derzeit über weitere Möglichkeiten diskutiert, diese zu schaffen. Wie berichtet ging man zuletzt davon aus, dass die bestehenden Einrichtungen erweitert werden sollen. So wie aktuell bereits die Einrichtung in Oberschöneberg. Mittlerweile gibt es aber auch die Idee zu einem ganz neuen Kindergarten mit Krippe. Ein Konzept dazu wurde dem Gemeinderat bereits vorgestellt.

Demnach könnte der Neubau auf dem derzeit leeren Grundstück oberhalb des Pfarrzentrums entstehen. Das Gelände gehört der Hospitalstiftung. Nach dem Konzept würde der Neubau etwa 3,6 Millionen Euro kosten - ohne Grundstück. Ein großer Teil der Kosten würde vermutlich durch Fördergelder finanziert werden können

Info: Die Gemeinde Dinkelscherben bittet interessierte Mütter und Väter, deren Kinder nächstes Jahr im September mindestens drei Jahre alt sind und einen Waldkindergartenplatz buchen würden, um Rückmeldung. Eltern wenden sich dazu an Karin Keinert unter Telefon 08292/20240 oder per E-Mail an karin.keinert@dinkelscherben.de.

