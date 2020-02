vor 36 Min.

Kommunalwahl 2020: Wo Ustersbach anpacken muss

CSU/Bürgerliste und ABU wollen in den Ustersbacher Gemeinderat. Was sie sich vorgenommen haben und welche großen Projekte anstehen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Gleich vorweg: In Ustersbach wird bei der Kommunalwahl am 15. März kein Bürgermeister gewählt. Dennoch gestaltet sich der dortige Wahlkampf um die neue Besetzung des Gemeinderats interessant. Um die Sitzverteilung streiten zwei Wählergruppen: die CSU/Bürgerliste und die neugegründeten Aktiven Bürger Ustersbach (ABU).

Hintergrund der fehlenden Bürgermeisterwahl ist der Rückzug von Max Stumböck aus dem Amt vor gut einem Jahr. 16 Jahre war er ini Ustersbach Bürgermeister gewesen. Bei der dann angesetzten Bürgermeisterwahl im Herbst 2018 setzte sich Willi Reiter (CSU/Bürgerliste) gegen seinen Konkurrenten Richard Link von der Wählergemeinschaft Ustersbach-Mödishofen durch. Diese Amtszeit läuft bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode, also bis 2026. Im Gemeinderat von Ustersbach gibt es zwölf Sitze, um die sich die Kandidaten zweier Listen bewerben. Dabei versammelt die CSU/Bürgerliste die meisten bisher im Gemeinderat vertretenen Mitglieder. Mit dabei ist unter anderem auch der amtierende Zweite Bürgermeister Bernhard Schmid. Die elf Kandidaten kommen aus allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen der Gemeinde. Ziel sei es, in der kommenden Wahlperiode vertrauensvoll und sachorientiert mit Bürgermeister Willi Reiter zusammenzuarbeiten, so CSU-Ortsvorsitzender Richard Wiedemann. Reiter wurde bei seiner Wahl von der CSU/Bürgerliste unterstützt.

18 Kandidaten präsentiert die Wählergruppe ABU in Ustersbach

Darüber hinaus wolle man die anstehenden Großprojekte und die dörfliche Entwicklung erfolgreich bewältigen und voranbringen. Gleich 18 Kandidaten präsentiert die neu initiierte Wählergruppe ABU um die derzeitige Dritte Bürgermeisterin Anja Völk. Angeführt wird die Liste von der Gemeinderätin Andrea Braun. Auffallend ist, dass die ersten vier Plätze ausschließlich von Frauen belegt sind, insgesamt sind es elf auf der Liste. Die CSU/Bürgerliste wartet dagegen nur mit einer Kandidatin, Angelika Fischer, auf. Der Wählergruppe geht es vor allem darum, in Ustersbach eine „echte Wahl“ zu garantieren. Würde die ABU-Liste fehlen, dann stünden nämlich weniger Kandidaten als Gemeinderatsplätze zur Verfügung, da die CSU/Bürgerliste nur elf Bewerber aufbietet. Die Interessen der ABU-Nominierten liegen unter anderem im sozialen und kulturellen Bereich, in der Gemeindeentwicklung und in der Schaffung attraktiver Wohnräume. Ein wichtiges Thema sei zudem der öffentliche Personennahverkehr, so Völk.Auf den neuen Gemeinderat wartet unter anderem der Erhalt des Schulstandorts, die Erschließung neuer Baugebiete und eine qualitätsvolle Wasserversorgung.

Ustersbach kommt ohne Neuverschuldung aus

Trotz hoher Finanzeinstellungen für Grundstückskäufe kommt die Kommune derzeit ohne Neuverschuldung aus. In den kommenden Jahren sei allerdings mit Kreditaufnahmen zu rechnen, signalisiert Bürgermeister Willi Reiter. Der Grund: Es werden Neubauten für eine Kindertagesstätte und ein Feuerwehrgerätehaus dringend notwendig. Beide Großprojekte sind östlich des Forums geplant und benötigen enorme Investitionen.

Aktive Bürger wollen Bürgernähe

Transparenz Die Aktiven Bürger Ustersbach stehen für transparente, bürgernahe Kommunalpolitik mit Einbeziehung der Bürgerinteressen. Sie wollen eine zukunftsfähige Gemeinde gestalten durch weiterhin aktive Mitarbeit in Gremien, Vereinen und im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes. Hierfür ist vor allem der Einbezug von allen Altersgruppen und deren Bedürfnissen entscheidend.



Die Aktiven Bürger stehen für transparente, bürgernahe Kommunalpolitik mit Einbeziehung der Bürgerinteressen. Sie wollen eine zukunftsfähige Gemeinde gestalten durch weiterhin aktive Mitarbeit in Gremien, Vereinen und im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes. Hierfür ist vor allem der Einbezug von allen Altersgruppen und deren Bedürfnissen entscheidend. Nahverkehr Verbesserung des ÖPNV und Entwicklung von alternativen, attraktiven, umweltfreundlicheren und bezahlbaren Angeboten zum Auto – hier vor allem Wiedereröffnung des Bahnhalts Mödishofen und auch zwischenzeitlich Erhöhung und Anpassung der Taktung des Busverkehrs an die bestehenden Bahnhöfe Gessertshausen und Dinkelscherben .



Verbesserung des ÖPNV und Entwicklung von alternativen, attraktiven, umweltfreundlicheren und bezahlbaren Angeboten zum – hier vor allem Wiedereröffnung des Bahnhalts Mödishofen und auch zwischenzeitlich Erhöhung und Anpassung der Taktung des Busverkehrs an die bestehenden Bahnhöfe und . Wohnen Attraktive und bezahlbare Wohnformen und Infrastruktur wie Nahversorgung für Jung und Alt fördern und mitentwickeln, Erhalt von Kindergarten und Schule und Anpassung des Betreuungsangebots für Kinder und Jugendliche an die Arbeitswelt.



Attraktive und bezahlbare Wohnformen und Infrastruktur wie Nahversorgung für Jung und Alt fördern und mitentwickeln, Erhalt von Kindergarten und Schule und Anpassung des Betreuungsangebots für Kinder und Jugendliche an die Arbeitswelt. Wandel Gestaltung des Dorfbilds – wie schaffen wir den Wandel vom landwirtschaftlich geprägten Dorf zum Dorf in der „Jetzt-Zeit“ mit allen gemeinsam? Themen dabei ist die Umnutzung von Leerständen und das zukünftige Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrt.



CSU Bürgerliste: Zukunft gestalten

Kulturelles Herzensangelegenheiten sind für die CSU / Bürgerliste Sport, Musik, Kunst und Kultur. Hier ist sie seit Jahren stark ehrenamtlich engagiert und bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern, Vereinen und Kirche. Nur eine angemessene Förderung und Wertschätzung des Ehrenamts stärkt die Gemeinschaft sowie das Dorfleben.



Herzensangelegenheiten sind für die / Sport, Musik, Kunst und Kultur. Hier ist sie seit Jahren stark ehrenamtlich engagiert und bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern, Vereinen und Kirche. Nur eine angemessene Förderung und Wertschätzung des Ehrenamts stärkt die Gemeinschaft sowie das Dorfleben. Entwicklung Im Gemeindeentwicklungskonzept sieht die CSU wertvolles Potenzial für die Gemeinde, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Allen Bürgern, Vereinen und Gruppierungen soll damit der nötigen Raum geboten werden, um sich entfalten und dauerhaft wohlfühlen zu können.



Im Gemeindeentwicklungskonzept sieht die wertvolles Potenzial für die Gemeinde, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Allen Bürgern, Vereinen und Gruppierungen soll damit der nötigen Raum geboten werden, um sich entfalten und dauerhaft wohlfühlen zu können. Wasser Trinkwasser ist das höchste Gut. Dies zu erhalten, die Ressourcen im Einklang mit der Natur zu schonen, die öffentlichen Anlagen zu pflegen und zu gestalten sowie eine zukunftsweisende regenerative Energieversorgung öffentlicher Gebäude zu realisieren, das will die CSU / Bürgerliste .



Trinkwasser ist das höchste Gut. Dies zu erhalten, die Ressourcen im Einklang mit der Natur zu schonen, die öffentlichen Anlagen zu pflegen und zu gestalten sowie eine zukunftsweisende regenerative Energieversorgung öffentlicher Gebäude zu realisieren, das will die / . Kompetenz Eine breite Fachkompetenz aus den verschiedensten Berufen und Branchen, die starke Verwurzelung innerhalb der Gemeinde und großes Engagement im öffentlichen Leben zeichnet die Kandidaten der CSU / Bürgerliste aus. Es geht um Werte wie Ehrlichkeit, Tradition, Bodenständigkeit und Vielfalt im Handeln.

