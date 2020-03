Kommunalwahl: CSU-Mehrheit im Neusäßer Stadtrat ist weg

Plus Die Grünen haben bei der Wahl zugelegt, die Freien Wähler verloren. Was die Parteien zum Einzug der AfD sagen.

Die CSU hat ihre Mehrheit im Neusässer Stadtrat knapp verloren. Der Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat der Grünen, Michael Frey, hatte dies am Wahlabend als Hauptziel seiner Partei ausgegeben. Doch die Freude darüber hat für ihn einen schalen Beigeschmack. Die CSU hat nach dem Stand der Dinge alleine keine Mehrheit mehr, die Grünen, SPD und Freien Wähler zusammen aber auch nicht. Die CSU hat 14 Sitze in dem 30-köpfigen Gremium, genauso wie die anderen drei zusammen. Dazu kommen künftig zwei Stimmen der AfD in Neusäß. Die AfD hat 14639 Stimmen von den Wählern bekommen.

Frey bewertet daher das gute Ergebnis der Grünen mit einem Zuwachs um zwei Vertreter auf sieben Stadträte als ein sehr gutes Abschneiden seiner Partei „mit Pferdefuß“. Sollte es wirklich so kommen, dass sich CSU und die Oppositionsparteien nicht einig werden bei einem Beschluss, reichen die eigenen Stimmen nicht.

Neusäß: Weniger Verlust als erwartet

Die CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann kündigt daher bereits jetzt an, dass ihre Partei Gespräche mit den anderen führen werde. Zu der Frage, ob eine feste Partnerschaft mit einer anderen Fraktion angestrebt wird, kann sie noch nichts sagen. „Wir stehen da ganz am Anfang.“ Die CSU werde in den Verhandlungen auf die konstituierende Sitzung hinarbeiten, in der es auch um die Verteilung von Posten geht. Bisher hatte die CSU alle Bürgermeister-Posten inne. Zimmermann betont aber auch, dass es im Stadtrat sowieso seit vielen Jahren üblich sei, dass Beschlüsse mit breiten Mehrheiten aus allen Fraktionen gemacht werden. Die CSU-Politikerin ist froh, dass die AfD mit zwei Stimmen keine Fraktionsstärke erreicht hat. Eines stellt Zimmermann aber auch klar: Die CSU stehe für eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht zur Verfügung. Insgesamt sei die CSU zufrieden. Die Trends hätten noch viel größere Verluste vorhergesagt. Dass letztlich nur ein Sitz abgegeben werden muss, sei auf „das gute Team“ und „harte Arbeit“ zurückzuführen.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Michael Frey spricht von einem „halb gelungenen“ Ergebnis. Ihn belaste der Einzug der AfD in den Stadtrat. Die Grünen hätten auch gehofft, dass die CSU noch weniger Stimmen bekomme. Lange hatte es am Wahlabend so ausgesehen, dass die Grünen sogar acht Sitze erringen werden. Am Ende der Auszählung mussten sie aber einen Platz an die SPD abgeben. Frey dazu: „Das freut mich trotzdem für die SPD.“ So habe die Partei mit drei Plätzen noch Fraktionsstärke erreicht.

Neusäß: Spannung am Wahlabend

Zufriedene Töne sind daher auch aus den Reihen der SPD zu hören. Unter „den schwierigen bundesweiten Rahmenbedingungen“ sei das ohnehin schon knappe vierte Mandat nicht mehr zu halten gewesen, sagt Stadtrat Christian Rindsfüßer. Aus seiner Sicht habe es sich gelohnt, im Bürgermeisterwahlkampf auf eine eigene Kandidatin zu setzen. „So bekommt man auch von den Medien mehr Aufmerksamkeit.“ Susanne Höhnle habe als „Neuling“ ihre Sache sehr gut gemacht, lobt Rindsfüßer die Gymnasiallehrerin.

Enttäuscht über ihr Abschneiden sind die Freien Wähler. Der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Weiland sagt, man hatte gehofft, die fünf Sitze zu halten. Weiland freut sich zwar, dass die Mehrheit der CSU weg ist, Sorgen mache ihm aber, dass die AfD mit zwei Sitzen vertreten sein wird. „Das wird uns im Gremium aber nicht weiter an einer guten Arbeit hindern,“ ist er zuversichtlich. Für die AfD werden Margit Kießling und Walter Philipp in den Stadtrat einziehen. Kießling sagt zu dem Ergebnis: „Da Neusäß für die AfD Neuland war, sind wir mit dem Ergebnis auf Anhieb von 0 auf 5,4 Prozent gekommen zu sein, sehr zufrieden.“ Einer, der viele Jahre im Stadtrat war, gehört diesem nicht mehr an. Thomas Lampe von der FDP hat den Einzug nicht geschafft.

Lesen Sie hierzu den Kommentar: