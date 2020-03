vor 32 Min.

Kommunalwahl: Die Wähler zögern noch vor der Urne

Die Wahlbeteiligung im Landkreis Augsburg hält sich bis zum frühen Nachmittag wohl wegen des Coronavirus noch in Grenzen.

Von Gerald Lindner

Trotz Corona-Virus gehen offenbar viele Menschen zur Wahl. Allerdings ergibt eine kurze Umfrage unter einigen Gemeinden ein durchaus differenziertes Bild.

Landrat Martin Sailer appellierte in einer Pressemitteilung vom Samstagabend noch einmal an alle Bürger, zur Wahl zu gehen. „Unser Gesundheitsamt stuft das Ansteckungsrisiko in einem Wahllokal als verhältnismäßig gering ein, wenn sich sowohl Wahlhelfer als auch Wählerinnen und Wähler an bestimmte Regeln – die inzwischen hinreichend bekannt sind - halten.“ Wahlkabinen stünden ohnehin weit auseinander und die Wahlhelferteams seien angehalten, sehr regelmäßig zu lüften und die Tische zu reinigen.

Wahl: Coronaviren siedeln sich weniger auf Stimmzetteln an

Ein Stimmzettel sei keine Oberfläche, auf der sich Viren gut ansiedeln, weshalb auch die Auszählungsteams unbesorgt arbeiten könnten. Wählern wird empfohlen, einen eigenen Stift zum Ausfüllen des Stimmzettels, mitzubringen. Es gäbe überdies nur einen unmittelbaren Kontaktmoment zwischen Wahlhelfern und Wählern, nämlich die Übergabe des Wahlscheins und Entgegennahme des Stimmzettels – eine vernachlässigbare Zeit, so das Gesundheitsamt.

Gersthofen Bis 13 Uhr lag beispielsweise die Wahlbeteiligung in Gersthofen erst bei 35 Prozent inklusive Briefwählern. „Es ist ziemlich ruhig in den Wahllokalen“, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Wegen der Corona-Virus-Ansteckungsgefahr wurde ein Wahllokal in Gersthofen vom Seniorenheim in die Pestalozzischule verlegt. Bild: Marcus Merk

Neusäß Bislang wenig Interesse an der Wahl zeigen laut Ordnungsamtschef Josef Hoppe die Neusässer. „Schon der Anteil der Briefwähler ist diesmal mit 28 Prozent unter den sonst üblichen 30 Prozent“, erklärt er auf Anfrage. Bis um 10 Uhr hätten lediglich zehn Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben.

In Stadtbergen gibt es Unterschiede je nach Stadtteil

Stadtbergen Unterschiedlich sieht’s in den verschiedenen Stadtteilen Stadtbergens bislang aus. Während im Virchow-Viertel laut Wahlleiter Markus Voh sehr wenig lost ist, ist in Leitershofen reger Betrieb. Jetzt nach Mittag steige die Beteiligung allmählich an. Zahlen kann er aber noch nicht nennen.

Gablingen Sehr gering mit lediglich zehn Prozent in den Wahllokalen ist die Beteiligung bislang in Gablingen. Allerdings liegt hier die Quote der Briefwähler bei 45 Prozent.

Dinkelscherben Bei rund 50 Prozent liegt die Quote derzeit in Dinkelscherben. Das ist im Rahmen des üblichen, so die Wahlleitung. Verzeichnet wird auch ein hoher Anteil an Briefwählern.

Verfolgen Sie alle Informationen zur Wahl hier in unserem Liveblog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen