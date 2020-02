Kommunalwahl: Trinkwasserversorgung ist Thema in Gessertshausen

Plus In Gessertshausen wird nur der Gemeinderat neu gewählt. Zwei große Themen stehen bei der Kommunalwahl im Vordergrund.

Wer das Rathaus in Gessertshausen nach dem Wahltag weiter führen wird, ist klar: Jürgen Mögele wurde erst 2016 zum Bürgermeister gewählt und bleibt daher noch mindestens zwei Jahre an der Spitze der Gemeinde. Neu gewählt wird jedoch der Gemeinderat.

Bürgermeister Mögele hat den Bürgern von Gessertshausen in den vergangenen Monaten immer wieder versichert, die Trinkwasserversorgung der Gemeinde überprüfen und erneuern zu lassen.

Nahverkehr beschäftigt Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung

Aufgrund einer Chlorung in der Vergangenheit in Deubach und Teilen des Hauptorts und wegen der Erfahrungen zum Beispiel aus der Nachbargemeinde Diedorf sind die Bürger für dieses Thema sensibilisiert. Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang war der Bau des Hochbehälters bei Margertshausen. Im neuen Jahr kommt unter anderem die Aufbereitungsanlage in Deubach dazu. Zudem beschäftigt der öffentliche Nahverkehr Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung. Zwei große Themen stehen hier im Vordergrund. Da ist erstens die Staudenbahn, die auch einige Gessertshauser Ortsteile wieder besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden könnte.

Die jüngste Bürgerversammlung hat gezeigt, dass sich viele Bürger wünschen, dass sich die Gemeinde intensiv für den Ausbau einsetzt. Allerdings sind viele Fragen noch ungeklärt. Zum Beispiel: Wer soll das alles bezahlen? Zweitens: das dritte Bahngleis zwischen Augsburg und Dinkelscherben.

Bürger wünschen sich vor allem mehr Informationen

Von allen Überlegungen in diese Richtung ist die Gemeinde unmittelbar betroffen. Allerdings herrscht noch immer viel Unsicherheit: Wie würde die Trasse aussehen? Reichen drei Gleise überhaupt? Ist der Ausbau entlang der Bestandsstrecke sinnvoll? Fragen, auf die wahrscheinlich auch die Planer bei der Bahn noch keine gesicherten Antworten haben. Auf einer Sitzung im Gemeinderat schien in jedem Fall durch: Einige Vertreter des Gremiums würden den Bau einer Schnellbahntrasse entlang der A8 eher befürworten als ein drittes Gleis. Sie wünschen sich vor allem mehr Informationen, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können.

Sicher ist: Das Bahnprojekt wird alle Mandatsträger weiter beschäftigen. Verkehrsthemen werden also auch in Zukunft zentral in Gessertshausen sein. Auch der Durchgangsverkehr auf der B300 wird sicherlich nicht abnehmen, und schon jetzt kann die Querung der Straße an einigen Stellen problematisch sein, besonders zur Hauptverkehrszeit.

Mehr Transparenz und Kommunikation

Bedeutet auch: Verwaltung und Gemeinderat werden sich immer wieder mit der Bundesstraße beschäftigen müssen. Eine weitere Herausforderung für Jürgen Mögele: mehr Transparenz und Kommunikation. Auf der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr monierten einige Bürger, dass sie von der Gemeindearbeit zu wenig mitbekämen. Allerdings könnte das auch andere Gründe haben.

Bei der Versammlung schien nämlich ebenfalls durch, dass der Grund für viele kleine Versäumnisse das reine Arbeitspensum der Verwaltung sein könnte. Das stellt nicht nur eine Herausforderung für Jürgen Mögele dar, der immer wieder um die Nachsicht seiner Bürger werben muss, sondern beschäftigt auch den Gemeinderat.

Bürger hätten keine Antwort bekommen

Jüngst monierte ein Mitglied des Gremiums, dass Anfragen der Bürger nicht beantwortet würden, und bezog sich auf einen konkreten Fall. Ein Bürgersteig habe sich nach Bauarbeiten der Telekom abgesenkt. Der Gemeinderat wollte wissen, ob die Verwaltung in diesem Zusammenhang aktiv geworden sei. Die Bürger, die den Schaden angemerkt hatten, hätten nie eine Antwort aus der Verwaltung erhalten.

SPD will Stillstand überwinden

Stillstand Die Politik in der Gemeinde ist zum Stillstand gekommen. Es braucht eine neue Dynamik, um dringende Problemlagen anzugehen. Soziale Gerechtigkeit, Ökonomie und Ökologie müssen zum Wohle des Bürgers in Einklang gebracht werden.

Die Politik in der Gemeinde ist zum Stillstand gekommen. Es braucht eine neue Dynamik, um dringende Problemlagen anzugehen. Soziale Gerechtigkeit, Ökonomie und Ökologie müssen zum Wohle des Bürgers in Einklang gebracht werden. Infrastruktur Seit Jahren wird die Chance zur Erweiterung des Gewerbegebietsbestands vertan, das Radwegenetz weist Lücken auf, Initiativen im Bereich Wohn- und Bauförderung gibt es nicht, Hochwasserschutz ist in Vergessenheit geraten, der Breitbandausbau geht nicht voran, Vernetzung und Digitalisierung für eine bürgerfreundlichere Verwaltung finden nicht statt, Ideen zur Förderung des ÖPNV und der Elektromobilität : Fehlanzeige.

Seit Jahren wird die Chance zur Erweiterung des Gewerbegebietsbestands vertan, das Radwegenetz weist Lücken auf, Initiativen im Bereich Wohn- und Bauförderung gibt es nicht, ist in Vergessenheit geraten, der Breitbandausbau geht nicht voran, Vernetzung und für eine bürgerfreundlichere Verwaltung finden nicht statt, Ideen zur Förderung des ÖPNV und der : Fehlanzeige. Miteinander Die SPD vermisst Orte und Möglichkeiten, sich als Bürger näherzukommen und sozialen Zusammenhalt zu entwickeln, um eine lebendige Gemeinde zu schaffen. Es gibt kein Café, keine Bürger-App, nur wenig attraktive Spielplätze und keine entsprechend geeigneten kulturellen Initiativen.

CSU setzt auf Mobilität für alle

Zukunftskonzept Die CSU Gessertshausen will gemeinsam Lösungen finden, um die Gemeinde mit allen Ortsteilen, mit allen Bürgern, mit Jung und Alt in eine attraktive und gute Zukunft zu führen. Besondere Berücksichtigung findet dabei bei der Partei ein solides, nachhaltiges Wirtschaften.

Die will gemeinsam Lösungen finden, um die Gemeinde mit allen Ortsteilen, mit allen Bürgern, mit Jung und Alt in eine attraktive und gute Zukunft zu führen. Besondere Berücksichtigung findet dabei bei der Partei ein solides, nachhaltiges Wirtschaften. Zukunftsorientierte Mobilität Für die Attraktivität eines Wohnorts ist die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel entscheidend. Die CSU Gessertshausen will, dass dies für jeden der Ortsteile künftig gewährleistet ist. Planen und einsetzen will sich die Partei auch für den Individualverkehr mit Auto und Rad.

Für die Attraktivität eines Wohnorts ist die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel entscheidend. Die will, dass dies für jeden der Ortsteile künftig gewährleistet ist. Planen und einsetzen will sich die Partei auch für den Individualverkehr mit und Rad. Naturschutz Durch die bevorzugte Lage in den Westlichen Wäldern hat die Gemeinde Gessertshausen auch eine hohe Lebensqualität. Bei künftigen Entwicklungen soll in Zukunft auf einen behutsamen Umgang mit der Natur geachtet und Erholungsräume vor der Haustüre erhalten werden. Eine wichtige Rolle nimmt in diesem Zusammenhang die Landwirtschaft ein.

Grüne wollen das 365-Euro-Ticket

Klimaschutz Wir müssen umstellen auf sauberen Strom aus erneuerbaren Energien, auf öffentlichen sowie privaten Gebäuden. Im Nahverkehr wollen die Grünen die Reaktivierung der Staudenbahn und ein 365-Euro-Ticket im gesamten AVV. Das Radwegenetz nach Augsburg soll ausgebaut werden. Außerdem wollen die Grünen die biologische und nachhaltige Landwirtschaft stärken und ökologische Bauvorhaben fördern.

Wir müssen umstellen auf sauberen Strom aus erneuerbaren Energien, auf öffentlichen sowie privaten Gebäuden. Im Nahverkehr wollen die Grünen die Reaktivierung der Staudenbahn und ein 365-Euro-Ticket im gesamten AVV. Das Radwegenetz nach soll ausgebaut werden. Außerdem wollen die Grünen die biologische und nachhaltige Landwirtschaft stärken und ökologische Bauvorhaben fördern. Umwelt Es ist uns ein Anliegen, der Natur mehr Spielraum zu geben, um sich selbst zu regulieren, in Form von Wäldern, als grüne Lungen. Wir unterstützen ökologischen Hochwasserschutz durch Renaturierungsarbeiten an Flüssen sowie das Einbinden der Klimagase durch strukturreiche Ökosysteme.

Es ist uns ein Anliegen, der Natur mehr Spielraum zu geben, um sich selbst zu regulieren, in Form von Wäldern, als grüne Lungen. Wir unterstützen ökologischen durch Renaturierungsarbeiten an Flüssen sowie das Einbinden der Klimagase durch strukturreiche Ökosysteme. Wirtschaft Alles in allem können wir sagen, der klimagerechte Umbau unserer Landschaft ist eine Chance. Dadurch können Arbeitsplätze geschaffen, die Klimakrise abgeschwächt und eine Unabhängigkeit von großen Energieimporten geschaffen werden.

FW Gessertshausen wollen Entwicklung