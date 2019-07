Kommunalwahl in Diedorf: Rittels schwere Aufgabe

Diedorf war für die CSU im Augsburger Land neben Gersthofen die schwerste Schlappe bei der vergangenen Kommunalwahl.

Peter Högg, einer der ihren, den sie selbst nicht gewollt hatten, machte sich nach erbittertem Streit selbständig und deklassierte die Christsozialen im anschließenden Wahlgang. Die Gräben, die damals aufgerissen wurden, sind bis heute nicht so richtig zugeschüttet.

Nun soll also Thomas Rittel gegen Bürgermeister Högg die Scharte auswetzen. Das wird nicht leicht: Einen erst vor sechs Jahren mit einem großen Vertrauensvorschuss gewählten Amtsinhaber hebt man nicht so ohne Weiteres aus dem Sattel. Der so genannte Amtsbonus ist aller Erfahrung nach ein schweres Pfund. Zudem mag Högg in den ersten fünf Jahre seiner Amtszeit nicht immer glücklich agiert haben, alles falsch gemacht hat er aber ganz sicher nicht.

Um Högg gefährlich zu werden, muss Rittel deshalb außerhalb der eigenen CSU Unterstützer finden. Noch ist offen, ob die Allianz gegen Högg, die sich gelegentlich im Gemeinderat zeigt, auch für die Bürgermeisterwahl gilt.

Im März 2014 hatten die Diedorfer die Wahl zwischen sieben Bewerbern. Damals siegte Peter Högg im ersten Anlauf.

Mehr über den neuen Kandidaten Thomas Rittel lesen Sie hier.

Themen Folgen