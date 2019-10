vor 25 Min.

Kommunalwahlen: Stadtberger CSU wird älter statt jünger

Plus Die Ortsverbände haben ihre Liste aufgestellt. Carolina Trautner und Andreas Kotter treten nicht mehr an. Dafür will es der 79-jährige Norbert Knoblich noch einmal versuchen.

Von Maximilian Czysz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will die CSU jünger und weiblicher machen. Genau genommen hat die CSU in Stadtbergen, die am Dienstag ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im März nominiert hat, dieses Ziel verfehlt. Denn rein rechnerisch ist die Mannschaft, an deren Spitze Söders Büroleiter Tobias Schmid steht, 14 Jahre älter als bei der Nominierung 2013. Auch weiblicher ist die Mannschaft nicht geworden: Die Stadtberger CSU schickt genauso viele Frauen ins Rennen wie vor sechs Jahren.

Die jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt Eine der Kandidatinnen ist allerdings jünger als alle anderen: Milena John ist gerade einmal 18 Jahre alt und hat das politische Geschäft schon über den Jugendrat mitbekommen. Eine andere Frau hat es neben Peter Hagspiel unter die Top Ten geschafft: die stellvertretende Stadtberger Ortsvorsitzende Regina Wenzl. Ebenfalls einen Spitzenplatz erhofft hatte sich Andrea Wittek aus Deuringen. Die 53-Jährige, die bei der Polizei arbeitet, wollte auf Listenplatz neun. Doch auf dem rangierte nach dem Wahlvorschlag bereits der 79 Jahre alte Norbert Knoblich. Ein echtes Stadtrat-Urgestein: Er ist seit 2008 im Gremium und fühlt sich nach eigenen Angaben „noch nicht bereit, um abzutreten“. Ansonsten teile er die Meinung, dass eine Verjüngung in der CSU stattfinden muss. Deutliche Mehrheit war für den 79-jährigen Norbert Knoblich Genau darauf ging Andrea Wittek ein, als sie sich vorstellte. Die Schriftführerin bei der Frauen-Union fragte sich angesichts der acht Frauen auf der Liste, ob sie nicht weiter nach vorne rücken könne. Die Stadtversammlung der CSU-Ortsverbände musste entscheiden und abstimmen: Die deutliche Mehrheit sprach sich für Knoblich aus. Wittek erhielt dann den vorletzten Platz der Liste. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auf das Thema Generationswechsel ging auch ein jüngerer Kandidat ein: der 30-jährige Polizist Maximilian Schwinghammer. Er wünsche sich keinen Kampf „Jung gegen Alt“, sondern ein Miteinander. Schließlich müssten die Jüngeren von den Älteren und deren Erfahrung lernen. Stadtrat Kotter fordert: Jüngere verdienen Chancen auf vordere Listenplätze Doch was hilft’s, wenn die Jüngeren keine eigenen Erfahrungen machen können und auf einem hinteren Listenplatz aufgestellt werden? Diese Frage stellte Stadtrat Dr. Andreas Kotter. Er hätte gerne Maximilian Schöll weiter vorne auf der Liste gesehen. Der 27-Jährige ist Vorsitzender der erst vor wenigen Wochen wiederbelebten Jungen Union in Stadtbergen. Der Student, der in Leitershofen aufgewachsen ist, erhielt schließlich Platz zwölf der Liste. Kotter sagte: „So wird die Junge Union nicht unterstützt. Die Partei sagt, wir müssen jünger werden und dann gibt man den Jungen keinen Platz.“ Der Arzt Kotter – vor sechs Jahren noch auf dem fünften Listenplatz – tritt übrigens nicht mehr an. Ihm fehle die Harmonie mit dem Stadtberger Ortsvorsitzenden Tobias Schmid. Außerdem habe das interne „Komplikationsmanagement“ versagt. Schuld daran habe auch Bürgermeister Paul Metz. Kotter warf ihm vor, sich bei einem Streit nicht klar positioniert zu haben. Carolina Trautner tritt nicht mehr an, ihr Ehemann lässt sich aufstellen Wie Kotter nicht mehr antreten wird Carolina Trautner. Grund sind allerdings nicht Unstimmigkeiten, sondern die Arbeitsbelastung als Staatssekretärin. Trotzdem könnte der Name Trautner im Stadtrat bleiben: Ehemann Dr. Hans Trautner ließ sich aufstellen. Als ausgewogen bezeichnete der Vorsitzende der CSU Stadtbergen, Tobias Schmid, die neue Liste, mit der es jetzt in den Wahlkampf geht. Jedes Alter und verschiedene Berufsgruppen seien vertreten. Kurz umriss der 46-jährige Familienvater die Themen, die der Mehrheitsfraktion im Stadtrat am Herzen liegen: Bildung, Betreuung, Senioren, Wohnraum, Verkehr und Gewerbe. Ein neues Gewerbegebiet südlich der B300, das in der Vergangenheit zu heftigen Diskussionen und einem Bürgerentscheid geführt hatte, schloss er aus. Dafür soll das Thema B-17-Deckel wieder an Fahrt gewinnen. Jüngst habe es ein Gespräch zwischen Bürgermeister Metz und dem bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart gegeben. Bürgermeister Metz appellierte an die neuen Kandidaten auf der Stadtratsliste: „Wir müssen die Bürger mitnehmen und signalisieren, dass uns Stadtbergen am Herzen liegt.“ Die Kandidaten der CSU Stadtbergen für die Stadtratswahl im März 2020 1. Tobias Schmid, 46 Jahre, Jurist und Angestellter der CSU-Landesleitung.

2. Josef Kleindienst, 66, Rentner.

3. Michael Smischek, 42, Umweltingenieur.

4. Regina Wenzl, 41, Praxismanagerin.

5. Peter Hagspiel, 53, Versicherungsfachwirt.

6. Ingrid Strohmayr, 62, freie Journalistin.

7. Michael Niedermair, 70, Rentner.

8. Dr. Roswitha Merk, 50, Zahnärztin.

9. Norbert Knoblich, 79, Rentner.

10. Johann Förg, 63, Rentner.

11. Franz Mößnang, 40, Projektleiter.

12. Maximilian Schöll, 27, Student.

13. Alexander Götz, 46, Büroleiter.

14. Müjgan Gäkle, 53, Projektassistentin.

15. Thomas Hofmann, 49, Sicherheitsingenieur.

16. Dr. Frank Haug, 45, Orthopäde.

17. Milena John, 18, Auszubildende.

18. Maximilian Schwinghammer, 30, Polizist.

19. Regine Metz, 48, Lehrerin.

20. Julian Welack, 39, Bankkaufmann.

21. Dr. Hans Trautner, 59, Arzt.

22. Christian Rombach, 34, Steuerberater.

23. Andrea Wittek, 53, Angestellte.

24. Michaela Schuster, 53, Bankkauffrau. Ersatzkandidaten: 1. Werner Haible, 58, Ingenieur.

2. Helen Hille, Rentnerin

