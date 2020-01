vor 2 Min.

Konkurrenz für Michael Wörle aus dem eigenen Lager: Stunk bei den Freien Wählern

2014 war Michael Wörle bei den Kommunalwahlen in Gersthofen der strahlende Sieger. Jetzt hat er viel Konkurrenz. (Archivbild)

Plus Die Freien Wähler sehen sich vor den Kommunalwahlen im Aufwind und wollen auch den Landrat ins Schwitzen bringen. Doch in einer Hochburg gibt es hausgemachten Ärger.

Von Christoph Frey

Vier neue Ortsgruppen, mehr als 1000 Mitglieder: Die Freien Wähler im Landkreis wollen bei den Kommunalwahlen am 15. März angreifen – doch ausgerechnet jetzt gibt es Stunk in den eigenen Reihen. In der FW-Hochburg Gersthofen fordert ein prominenter FW-Politiker seine eigenen Parteifreunde heraus.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Beim traditionellen Dreikönigstreffen der Orts- und Kreisvorstände im Augsburger Land in Bobingen war davon nichts zu spüren. Dort schwor der Chef der Kreistagsfraktion und Landtagsabgeordnete Fabian Mehring, seine FWler auf Sieg ein. Man habe zahlreiche aussichtsreiche Bewerber für die Chefsessel in den Rathäusern der Region: „2020 wird das Jahr der Freien Wähler.“ Melanie Schappin soll Martin Sailer in die Stichwahl zwingen An der Spitze aller FW-Kandidaten steht dabei Melanie Schappin aus Gersthofen, die Landrat Martin Sailer ( CSU) ins Schwitzen bringen soll. „Unser Ziel ist den Amtsinhaber in eine Stichwahl zu zwingen - wenn das gelingt ist alles offen“, gab Mehring die Richtung für die bislang weithin unbekannte Schappin vor. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch in Gersthofen haben die Freien Wähler ehrgeizige Ziele. Bürgermeister Michael Wörle – offiziell zwar parteilos, aber für die FW Kreistagskandidat – soll im Amt gehalten werden, zudem will die Gruppierung stärkste Kraft im Stadtrat werden. Doch nun bekommt die Gruppierung von unerwarteter Seite Konkurrenz. Brem war einer führenden Köpfe Jahrelang war der Hirblinger Markus Brem einer der prägenden Köpfe der FW im Landkreis, sitzt für die Partei im Bezirkstag. Wie Mehring gegenüber unserer Zeitung sagte, soll Brem auf Landkreisebene weiter eine wichtige Rolle spielen. Doch in Gersthofen ist er raus. Zuerst verzichtete der 50-Jährige auf eine neuerliche Stadtratskandidatur – um vier Wochen später als Bürgermeisterkandidat der neuen Gruppierung „BewegungZukunft“ gegen den Freie-Wähler-Mann Wörle anzutreten. Der ist über die Konkurrenz aus dem eigenen Lager alles andere als amüsiert. Die Befürchtung: Brem könnte so zum „Steigbügelhalter“ des CSU-Herausforderers Max Poppe werden. Fabian Mehring zeigt sich gelassen Offiziell geben sich die FW-Spitzen gelassen. „Bedauerlich“ sei der Schritt Brems, sagen Mehring und der Gersthofer Freie-Wähler-Chef Reinhold Dempf übereinstimmend. Ansonsten sei dazu nicht viel zu sagen. Wobei Dempf dann doch noch einiges zu sagen hat – mit Blick auf die neue Gruppierung, der Brem nun als Spitzenmann dient. Deren Kandidaten seien in der Mehrzahl CSU-nah, der Verdacht einer „Tarnliste“ liege nahe. Natürlich sei es legitim, neue Gruppierungen zu bilden, so Dempf. Doch eine zu große Zersplitterung der politischen Kräfte sei auch gefährlich. Am Ende könnten Brem und seine Gruppierung sogar der CSU mehr Stimmen abjagen, glaubt der Gersthofer FW-Fraktionschef Bernhard Happacher. „Der Kuchen wird noch mehr aufgeteilt.“ Die Freien Wähler seien von Brems Schritt völlig überrascht worden. Aus dem Gersthofer Ortsverband ist er bereits ausgetreten, in der Fraktion will er noch bis zur Wahl bleiben. Lesen Sie dazu auch Markus Brem tritt in Gersthofen gegen Michael Wörle an Neue Gruppierung will Visionen für Gersthofen entwickeln

Themen folgen