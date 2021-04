Kontrolle auf A8: Lkw-Fahrer will mit mehr als zwei Promille losfahren

Die Polizei kontrolliert die Fahrtüchtigkeit von Lastwagenfahrern kurz vor Abfahrt. Trauriger Höhepunkt der Aktion an der A8: ein Fahrer mit mehr als Promille.

Mit mehr als zwei Promille wollte sich offenbar ein Lastwagenfahrer am Sonntagabend auf den Weg machen. Das stellte die Autobahnpolizei bei einer Schwerpunktkontrolle am Sonntag fest. Ziel war es, die von dem Sonntagsfahrverbot betroffenen Fernfahrer kurz vor Ende der Zwangspause auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. So wurden über 80 aus- und inländische Lkw-Fahrer, die sich in ihren Zugmaschinen befanden, einer Kontrolle unterzogen. In sechs Fällen musste die Polizei hierbei präventiv tätig werden und bevorstehende Trunkenheitsfahrten unterbinden. Die beiden traurigen Höchstwerte lagen hierbei bei über zwei Promille.

Im Rahmen der Kontrollaktion fiel den Beamten auch ein 28-jähriger Autofahrer auf, bei dem schließlich ein vorausgegangener Drogenkonsum nachgewiesen werden konnte. Er durfte nicht mehr weiterfahren. (kinp)