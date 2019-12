05:12 Uhr

Konzert am Justus-von-Liebig-Gymnasium: Von einfühlsam bis fulminant

Die Musikgruppen und Chorklassen des Justus-von-Liebig-Gymnasiums begeistern ihr Publikum.

Umgedrehte Rollen beim Vorweihnachtskonzert des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in der Stadthalle Neusäß: Bevor die Musikgruppen und Chorklassen der Schule zeigten, was sie einstudiert hatten, waren erst einmal die Zuhörer an der Reihe. Gemeinsam wurde „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ angestimmt. Das abwechslungsreiche Programm hatten die Lehrer Veronika Wersin, Stefan Keller und Johannes Meyer mit den Schülern einstudiert, den Anfang machten die Chorklassen mit „Veni Emmanuel“ auf Latein, „Weihnachtsglocken“ „Il est né divin Enfant“ in Französisch sowie das englische „Sleigh ride“ mit glockenhellen Stimmen, Lieder in fast allen Sprachen, die an der Schule gelehrt werden, vortrugen. Eine tolle Leistung der Chorklassen, die nun bis in die siebte Klasse fortgeführt werden. In einem Experiment, wie Veronika Wersin sagte, konnten einige der noch jungen Sänger im großen Chor mitsingen.

Sehr einfühlsam und emotional und genau passend in die Adventszeit stellte sich das Kammerorchester unter Leitung von Stefan Kellermann vor mit „Dolce“ aus einer Suite von Georg Ph. Telemann und „Pifa“ aus dem Oratorium Messias von Georg Friedrich Händel. Dass dieses Mal endlich wieder ein Cello zum Orchester gehörte, freute den Musiklehrer besonders und zeigt die Aufgaben der Improvisation in jeder Schulmusikgruppe.

Alle singen gemeinsam am Neusässer Gymnasium

Ruhig und getragen begann der Kammerchor mit einem Stück aus Argentinien „Dime Maria“, schwungvoll ging es mit „Mr. Santa“ weiter, sodass so einige Schuhspitzen in den Reihen zu wippen begannen. Das letzte Stück „Carol of the Bells“ hatten sich die jungen Sänger selbst ausgesucht und die Zuhörer gaben ihnen mit begeistertem Applaus durchaus Recht.

Bevor der große Chor sich auf der Bühne versammelte, hieß es für das Publikum, nochmals selbst aktiv zu werden. Wortlos schwenkte Wersin mit dem Programmheft und jeder wusste sogleich: Alle singen wieder zusammen das bekannte Lied „Maria durch ein Dornwald ging“. Mit „Es ist ein Ros entsprungen“, „Ave Maria“ und „Set your Sail“ stand der große Chor auf dem Programmzettel, der so schön sang, dass sich die Chorleiterin spontan begeistert bei ihren Schülern für die tolle Leistung bedankte.

Welcher der Chöre und Orchester, die beliebte Big Band „The Lazy Tones“ stand ja noch aus, am besten waren, war kaum zu werten. Sicher ist aber, dass man das neue Justus-Terzett des Neusässer Gymnasiums als absoluten Höhepunkt nennen muss. „Zieh die Schuh’ aus“ von Roger Cicero sangen Julian Mader, Aaron Loews und Emanuel Wersin ihr erstes Lied und lösten damit einen Begeisterungssturm bei den Zuhörern aus. Die Big Band unter Leitung von Johannes Meyer, schließlich bot einen fulminanten Ausklang eines wunderbaren Musikabends. (jkw)

