Konzert im Bürgersaal: Musik zwischen Traum und Wehmut

Plus Es gibt viele Gründe, warum ein Konzert im Bürgersaal in Stadtbergen zum Balsam für die Seele wurde. Unser Autor kennt und nennt sie.

Von Thomas Hack

Die Atmosphäre einer gediegenen Hotelbar aus längst vergangenen Zeiten, eine einnehmende Stimme, die zum Träumen und Loslassen bewegt – und nicht zuletzt ein heilsamer Balsam für die Seelen der Kulturliebhaber in schwierigen Zeiten. So in etwa könnte man das Konzert des Alexandrina Simeon Quintetts im Stadtberger Bürgersaal bezeichnen.

"Ocean Tales" im Stadtberger Bürgersaal

Unter dem romantischen Motto „Ocean Tales“ und mit einer Vielzahl an Instrumenten aus der Welt des Jazz und Blues traten die fünf Mitglieder zusammen mit Gastmusiker Benny Brown eine beschwingte Reise durch verschiedene Genres und geografische Regionen an, wobei in den Songs vor allem verträumte Geschichten rund um das Schwarze Meer im Mittelpunkt standen. Dabei gelang es den Bühnenkünstlern immer wieder mit eleganter Nonchalance, tief in die Seele der Zuhörer einzudringen und die unterschiedlichsten menschlichen Emotionen anzusprechen. Nicht zuletzt stellte dieses Konzert auch einen gefühlvoll inszenierten Querschnitt von Simeons Heimat Bulgarien und den spannenden Facetten dieses Landes im östlichen Europa dar.

Die beinahe schon sphärische Stimme Alexandrina Simeons wurde dabei treffsicher unterstrichen von den schwelgenden Saxofonklängen Stephan Holsteins sowie einem hypnotisierenden Meeresrauschen, welches Pianist Daniel Mark Eberhard mit einer mysteriösen runden Scheibe über den Saiten des großen Klavierflügels erzeugte. Schon an dieser Stelle wurde deutlich, dass die Instrumente des Quintetts nicht nur Begleitwerkzeuge sind, sondern ein emotionales Eigenleben führen. Auch wenn sich der unverwechselbare Stil des Alexandrina Simeon Quintetts schnell einen festen Platz in der musikalischen Seele des Zuschauers eroberte, zeichneten sich die einzelnen Songs dennoch durch eine bemerkenswerte Vielfalt an Stilelementen aus: Mal beherrschten aufregende Zweikämpfe zwischen menschlicher Stimme und goldener Trompete das Bühnengeschehen, mal fühlte man sich an eine schummrige Hotelbar aus den 20er-Jahren versetzt, dann wieder ähnelten die Arrangements einem wehmütigen portugiesischem Fado, wobei Simeons Stimme fast schon an die Meisterin dieses Genres, Dulce Pontes, heranreichen sollte.

Ein wunderschönes Gesangskonzert im Stadtberger Bürgersaal

Zurecht gab es den ganzen Abend hindurch immer wieder einen begeisterten Zwischenapplaus für die einzelnen Musiker und ihre Instrumentenkunst.

Insgesamt präsentierte sich hier ein wunderschönes Gesangskonzert, dessen Stücke sich in verspielter Weise zwischen Fröhlichkeit und Wehmut, zwischen Traum und Wirklichkeit bewegten. Und dass sich aufgrund der geltenden Abstandsregeln der Bürgersaal dabei weniger wie eine Konzerthalle, sondern eher wie ein lauschiges Bistro mit Kerzenlicht präsentierte, hat dem Ganzen in der Tat noch die passende atmosphärische Note verliehen.

Themen folgen