vor 49 Min.

Konzert in Thierhaupten: Alte Volkslieder mit Ukulele und Co.

Petra Küfner (Mitte) und Markus Wangler bilden das Duo Musique in Aspik, in Thierhaupten werden sie von Evi Heigl begleitet.

Mit dem Duo „Musique in Aspik“ treffen in Thierhaupten alte Volkslieder auf Witz, Charme und Poesie. Was Gäste am 19. September erwartet.

Wer Volkslieder mag, aber findet, dass einige Musikantenstadl-Klassiker einen neuen Klang vertragen könnten, der sollte sich „Musique in Aspik“ einmal anhören. Möglich ist das am 19. September ab 19 Uhr im Kloster Thierhaupten, dort präsentiert der Bezirk Schwaben ein Konzert des Duos.

Dafür haben die beiden Musiker einiges in petto: Mit Ukulele, Flöte, Gitarre, Akkordeon, Cajón, Looper und Co interpretieren Petra Küfner und Markus Wangler alte Volkslieder neu. Begleitet werden sie an der Geige von Evi Heigl aus der Beratungsstelle für Volksmusik, informiert der Bezirk in einer Pressemitteilung.

Bekannte Melodien klingen ganz neu

Melodien klingen ganz neu, wenn Küfner und Wangler alte Klassiker auseinandernehmen und sie mit Poesie und sehnsuchtsvollen Tönen versehen. Trotz der innovativen Herangehensweise: Der Respekt vor dem Original ist den Interpreten wichtig.

„Traditionen zu wahren und gleichzeitig offen für die Zukunft zu sein ist ein Spagat, der nicht nur die Politik immer wieder vor Herausforderungen stellt. Ich freue mich darauf, wenn beim Volksmusikkonzert in Thierhaupten alte deutsche Volkslieder auf neue Interpretationen treffen“, freut sich Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer auf das Event am 19. September.

Informationen zum Konzert in Thierhaupten

Termin : Samstag, 19. September, 19 Uhr, Kapitelsaal im Kloster Thierhaupten , Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten

: Samstag, 19. September, 19 Uhr, Kapitelsaal im Kloster , Klosterberg 8, 86672 Interpreten : Markus Wangler (Gitarre, Akkordeon, Cajón, Melodica, Loopstation), Petra Küfner (Gesang, Ukulele , Flöten), Evi Heigl (Geige, Gesang, Rhythmusinstrumente)

: (Gitarre, Akkordeon, Cajón, Melodica, Loopstation), (Gesang, , Flöten), (Geige, Gesang, Rhythmusinstrumente) Eintrittskarten : 19 Euro, ermäßigt 16 Euro; es gibt keine Abendkasse

: 19 Euro, ermäßigt 16 Euro; es gibt keine Abendkasse Vorverkauf nur telefonisch unter 0821/3101-4533 oder per E-Mail an thierhaupten@bezirk-schwaben.de.



Das könnte Sie auch interessieren:





Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen