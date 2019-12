vor 44 Min.

Konzert mit Mandolinen

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Thomas Prazak spricht die „Heiligen Nacht“ nach Ludwig Thoma, unterstützt vom Dreigesang der Augsburger Philharmoniker, Geigen und Alphorn in der Hessingkirche St. Johannes, Wellenburger Straße 10. Aufführungen sind am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, um 14 und um 16 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information am Rathausplatz, Telefon 0821/324-4900, und unter theater@augsburg.de.

Kinderveranstaltungen in der Stadtteilbücherei: Die Geschichte „Max freut sich auf Weihnachten“ wird am Dienstag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Für die Bildkartengeschichte „Alle Kinder nah und fern wollen gern zum Weihnachtsstern“ am Donnerstag, 12. Dezember, 15 Uhr, wird um Anmeldung unter Telefon 0821/324-2760 gebeten.

Mexiko besucht hat Gerardo Vera Soto im Sommer 2019 und erzählt davon am Mittwoch, 11. Dezember, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Carl E. Rice liest „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens am Sonntag, 15. Dezember, um 17.30 Uhr im Kulturhaus Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal.

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Augsburg lädt am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr zum Weihnachtskonzert ins Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Straße 17. Karten gibt es an der Kasse. (mus)

