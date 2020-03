vor 40 Min.

Konzert widmet sich der Geige

Christoph Henschel spielt Kammermusik im Eukitea

Im vergangenen Jahr spielte der Violinist Christoph Henschel mit seinem weltweit gefragten Henschel-Quartett erstmals zu Gast für ein Konzert im Diedorfer Theaterhaus Eukitea. Nun kehrt er mit seiner Kollegin Johanna Pichlmaier zurück. Für das Konzert „Virtuose Violin-Duos von Barock bis zur Gegenwart“ am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

International, in den etabliertesten Konzertsälen der Welt, begeistert Christoph Henschel mit einem Geigenspiel voller Leuchtkraft, klanglicher Differenzierung und Facettenreichtum. Johanna Pichlmair, seit 2017 Mitglied der 1. Violinen im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, verzaubert mit ihrem temperamentvollen, solistischen Geigenspiel und überzeugender Virtuosität.

Das Programm an dem Abend reicht von Jean-Marie Leclair über Louis Spohr, Henri Wieniawski und Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Luciano Berio und Sergej Prokofiev.

Für das Konzert „Virtuose Violin-Duos“ am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 10. März, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Namen des Ensembles, mit dem Christoph Henschel weltweit unterwegs ist. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Tel. 0821/777-2355. (lig)

für 28 /ermäßigt 24 €/Schüler & Studenten 14 Euro gibt’s „ per E-Mail: tickets@eukitea.de, am Eukitea Kartentelefon 08238/964743-96, bei Café Pustet in Augsburg sowie der Buchecke Diedorf, Telefonnummer 08238/2679.

Themen folgen