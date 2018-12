17.12.2018

Konzerte zum Advent

Termine in den Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Geschichte „Zilly und Zingaro: Schöne Bescherung“ wird am Dienstag, 18. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Das Bläserensemble Quattro Stagioni und Organist Werner Zuber geben ein Adventskonzert am Freitag, 21. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche St. Thaddäus, Ulmer Straße 63.

Die Band Horizont & friends spielt beim Weihnachtskonzert am Sonntag, 23. Dezember, um 18 Uhr in der Hessingkirche, Wellenburger Straße 10. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kartei der Not wird gebeten. Veranstalter ist die Klinik-Seelsorge der Hessing-Stiftung.

Über die „Advents- und Weihnachtszeit im alten Oberhausen“ erzählt Marianne Schuber am Mittwoch, 19. Dezember, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. Das Museumscafé ist ab 14 Uhr geöffnet.

Pfersee Zur Wintersonnwende am Freitag, 21. Dezember, ist die Jugendfarm Youfarm, Am Pferseer Feld 18, von 16 bis 19 Uhr für Feier und Informationen geöffnet.(mus)

