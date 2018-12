17:20 Uhr

Kopfschlag bei Ikea: Die Polizei „ist dran“

Gersthofer Inspektion ist zuversichtlich, die unbekannte Frau schob bald gefunden zu haben. Sie hatte vor in dem Möbelhaus einen vierjährigen Bub geschlagen.

Von Matthias Schalla

Dieser Vorfall im Gersthofer Möbelhaus Ikea hat vor allem in den sozialen Medien für mächtig Wirbel gesorgt. Vor genau einer Woche wurde an einem Donnerstagabend wie berichtet ein vierjähriges Kind von einer unbekannten Frau auf den Kopf geschlagen. Der Bub knallte durch die Wucht gegen das Kassenband und wurde leicht verletzt. Mittlerweile gibt es laut Polizei offenbar die ersten Hinweise auf die Täterin.

Der Schlag auf den Kopf war nach Auskunft der Polizei aus heiterem Himmel gekommen. Der kleine Bub war wohl aus Versehen an der Kasse gegen den Einkaufswagen der Kundin gestoßen. Daraufhin fiel ein Schrankteil auf den Boden. Ohne ein Wort zu sagen habe sich die Kundin daraufhin umgedreht haben, ausgeholt und dem Vierjährigen mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen. Während sich die Mutter um ihren weinenden Sohn kümmerte, verließ die Kundin unerkannt das Möbelhaus. Offenbar waren aber auch die anderen Kunden an der Kasse so perplex, dass niemand die Frau aufgehalten hat. Der Polizei lag jedoch eine ungefähre Beschreibung vor. Demnach soll es sich eine etwa 1,65 Meter große Frau gehandelt haben. Sie hatte schulterlanges Haar mit rot-blonden Strähnchen.

Einige Hinweise sind bereits eingegangen

Polizeioberkommissar Gerhard Miehle von der zuständigen Inspektion in Gersthofen ist zuversichtlich, die Ermittlungen bald abschließen zu können. „Ich denke schon, dass wir möglicherweise bereits Ende der Woche die unbekannte Frau herausgefunden haben“, sagt er. Einige Hinweise seien bereits eingegangen und die Polizei „ist an der Sache dran“. Strafrechtlich könnte der Schlag für die Frau empfindliche Konsequenzen haben. Da der Bub nur leicht verletzt wurde, würde eine Anzeige zwar noch als eine „normale“ und nicht als „gefährliche“ Körperverletzung eingestuft. Allerdings reicht der Strafrahmen auch in diesem Fall bis hin zu einer geringen Freiheitsstrafe. Grundsätzlich aber könne man davon ausgehen, dass der Vorfall mit einer Geldstrafe geahndet werde.

Unverständnis herrschte in den sozialen Medien, wie unter anderem auf Facebook, darüber, dass umstehende Personen oder auch das Personal nicht auf den Schlag reagiert hätten. „Und alle schauen zu...! Applaus, Applaus“, kommentierte eine Leserin das Geschehen zynisch.

Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen immer noch unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.

