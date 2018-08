10:00 Uhr

Kostenlos zum Singoldsand-Festival

Gefeiert wird beim Singoldsand Festival täglich in die Nacht.

Es ist eine der schillerndsten Musikveranstaltungen im Augsburger Land. Das Singoldsand-Festival in Schwabmünchen geht in die achte Runde. Dafür gibt es jetzt Wochenendtickets zu gewinnen

Rund 8000 Besucher feierten 2017 friedlich und ausgelassenen und heuer dürften es noch mehr werden. Denn erstmals gibt es einen zusätzlichen Tag speziell für Kinder – den Singoldsandkasten am Donnerstag, 23. August, mit Akrobatik und Zauberei.

Mittlerweile gibt es nur noch wenige Restkarten für das Festival am Freitag und Samstag, 24. und 25. August. Unsere Leser haben nun die Möglichkeit, vier Wochenendtickets für jeweils zwei Personen zu gewinnen. Die eine Hälfte verlosen wir über unsere Zeitung, die andere Hälfte über Facebook:

Schicken Sie eine Karte mit dem Stichwort „Singoldsand Festival“, Absender und Telefonnummer an unsere Zeitung, Bahnhofstraße 8 - 10, 86368 Gersthofen oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und in der Zeitung informiert, die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt.

Wer über Facebook mitmachen will: Den Beitrag liken und im Kommentar einen Freund markieren, den man gerne zum Festival mitnehmen will. PS: Unbedingt Postfach checken, die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per PN benachrichtigt.

Das Zweitagesticket kostet 30 Euro plus Vorverkaufsgebühren und gilt am 24. und 25. August. Das Tagesticket für Freitag oder Samstag ist für 18 Euro zu haben, auch diese jeweils Vorverkaufsgebühren. Für auswärtige Besucher gibt es ein Campingticket für 14 Euro plus fünf Euro Müllpfand (zuzüglich Vorverkaufsgebühren).

Tickets und alle weitere Informationen zum Festival gibt es im Internet unter der Adresse www.singoldsand-festival.de. (thia)

