Kostenlose Kinderbetreuung auch im Landkreis Augsburg?

Die Kommunen müssen in Bayern den Bedarf an Betreuungsplätzen der Familien ermitteln und genügend Plätze zur Verfügung stellen. Die Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch.

Jede Kommune bestimmt selbst, wie viel die Eltern für die Kinderbetreuung zahlen müssen. Warum die Kita-Gebühren derzeit noch nicht abgeschafft werden.

Von Maria Heinrich

Berlin ist das erste Bundesland, das die Gebühren für Kindertagesstätten abgeschafft hat. Die Eltern werden finanziell entlastet und müssen in den Einrichtungen nur noch das Essen bezahlen. Und in Bayern? Woran liegt es eigentlich, dass das Berliner Modell hier noch nicht möglich ist?

Die Kommunen richten ihre Beträge danach aus, wie arm oder reich sie sind

Michael Higl sieht kostenlose Betreuungsplätze kritisch. Er ist Vorsitzender des Kreisverbands Augsburg im Bayerischen Gemeindetag und gleichzeitig Bürgermeister des Marktes Meitingen: „Ich denke, kostenlose Kitaplätze lassen sich in der Stadt noch eher umsetzen als am Dorf.“ In der Stadt gebe es einfach mehr Kinder als am Land, die Einrichtungen könnten das eher finanzieren. „Wenn die kostenlosen Plätze auch nach Bayern kommen, dann wäre zu befürchten, dass die Kommunen für solche Angebote ihre Budgets überproportional erhöhen müssten.“

In Bayern werden die Betreuungsplätze für Kinder derzeit aus drei Töpfen finanziert: den Kommunen, dem Freistaat und den Eltern.

Die Kommunen müssen in Bayern den Bedarf an Betreuungsplätzen der Familien ermitteln und die benötigten Plätze zur Verfügung stellen. Denn die Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch. Die Gemeinden entscheiden alleine über die Höhe der Gebühren, die die Eltern zahlen müssen. Die Kommunen richten ihre Beträge danach aus, wie arm oder reich sie sind.

Eine Sprecherin des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hält diese Regelung für sinnvoll: „Die finanzielle Situation in Bayern ist von der Oberpfalz bis in die Münchner Innenstadt ganz unterschiedlich. Man kann keine einheitliche Regelung finden.“

Es ist schwierig, Personal zu finden

Damit die Kommunen aber nicht alleine auf ihren Kosten sitzen bleiben, unterstützt der Freistaat Bayern sie. Er fördert zum einen den Bau von neuen Kinderbetreuungsplätzen. Und zum anderen die Kosten des laufenden Betriebs, dazu zählen zum Beispiel auch die Gehälter. Insgesamt gibt er im Jahr dafür zwei Milliarden Euro aus.

Den Rest der Kosten übernehmen die Eltern. Michael Higl erklärt: „Eltern müssen einen bestimmten Betrag zahlen, der zwischen zwölf und bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten für den Platz beträgt.“ In Meitingen zahlen sie derzeit für eine Betreuung bis vier Stunden für einen Krippenplatz 110 Euro, für einen Kindergartenplatz 61 Euro. Für neun Stunden sind es monatlich in der Krippe 242 Euro, im Kindergarten 134 Euro. Higl schätzt, dass Meitingen damit etwa im unteren Mittelfeld des Landkreises liegt.

Doch er sagt, dass dieser Anteil von bis zu 20 Prozent nur funktioniere, wenn die Einrichtungen komplett belegt seien. „Außerhalb der Kernzeiten sind die meisten Kindergärten nur halb voll. Das ist zwar für die Kinder ganz nett. Aber wirtschaftlich rechnet sich das für uns als Kommune nicht.“ Flexible Betreuungszeiten sind aus Sicht der Gemeinde deshalb doppelt problematisch. Neben der wirtschaftlichen Situation sei es umso schwieriger, Personal zu finden, das außerhalb der Kernzeiten von 7 bis 17 Uhr arbeiten möchten. „Viele der Erzieherinnen sind Teilzeitkräfte und haben ihre eigenen Familien zu Hause.“ Deshalb ist Michael Higl momentan heilfroh, wenn er überhaupt ausreichend Personal bekommt. Derzeit sind etwa 100 Personen in Meitingen in der Kinderbetreuung beschäftigt, die derzeit 600 Plätze in sieben Einrichtungen betreuen. Dafür hat die Marktgemeinde ihr Budget in den vergangenen Jahren vervierfacht. Michael Higl sagt: „Die Kommune zahlt 2,4 Millionen Euro im Jahr für Betreuungsplätze von der Krippe bis zum Hort. Und die Nachfrage steigt immer weiter an.“

Eine weitere Entlastung verspricht der Freistaat ab September

Die schwierige Situation der Kommunen ist dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales bekannt. Eine Sprecherin sagt: „Wir arbeiten im Moment an einer Lösung, dass die Randzeiten nicht von Erzieherinnern abgedeckt werden müssen, sondern zum Beispiel von Tagesmüttern mit Zusatzqualifikation. Das erleichtert die Situation am Arbeitsmarkt.“

Eine weitere Entlastung verspricht der Freistaat ab September: Dann kommt voraussichtlich das Familiengeld von 250 Euro für Kinder im ersten und zweiten Lebensjahr.

