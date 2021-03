vor 35 Min.

Kradfahrer wird bei einem Unfall in Gersthofen verletzt

Ein Kradfahrer ist bei einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer will in Gersthofen an einer Ampel wenden und übersieht dabei einen Kradfahrer. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Ein Kradfahrer ist bei einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt worden. Der 61-Jährige kam gegen 18.30 Uhr aus der Adelbertstraße und querte die Augsburger Straße, um in die Ziegeleistraße zu fahren.

Zur gleichen Zeit wollte laut Polizei an der Ampel ein 50-jähriger Autofahrer, der aus der Ziegeleistraße kam, wenden. Dabei übersah er den Kradfahrer und touchierte ihn. Der 61-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden am rechten Ellenbogen zu. Die Versorgung in einem Krankenhaus war erforderlich. Der Gesamtschaden beträgt rund 3500 Euro. (thia)

