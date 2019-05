21.05.2019

Kräuter machen Beine

Zwei Aktionen im Naturhaus

Die Beweglichkeit fördern, den Stoffwechsel ankurbeln und den Bewegungsapparat unterstützen – all das können heimische Wildkräuter auf wunderbare Weise. Bei einer Kräuterwanderung mit der Kräuterpädagogin Sophie Bösel können Erwachsene diese Pflanzen nun kennenlernen. Gemeinsam wird dann ein Kräuterprodukt hergestellt. Die zweistündige Aktion des Naturpark-Haus Oberschönenfeld startet am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld. Die Teilnehmergebühr in Höhe von 16 Euro zuzüglich 2,50 Euro Materialkosten ist vor Ort zu zahlen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 30. Mai, unter der Telefonnummer 08238/300132 erforderlich.

Naturnah gärtnern und die Artenvielfalt fördern

Einen Workshop für Erwachsene bietet am Sonntag, 2. Juni, die Naturpädagogin Sabine Kuhlang an. Dabei bekommt man einen Überblick über die Entstehung der Naturgartenbewegung, sowie Informationen und Ideen aus Beispielgärten. Wie sich ein Nutzgarten zum Naturerlebnis mit Raum für Menschen, Tiere und Pflanzen entwickeln kann, wird erläutert. Gemeinsam entdecken die Teilnehmer den Boden, Gestaltungselemente, Pflanzen, Pflegemaßnahmen und tauchen ein in die wundervolle Welt der Insekten. Mit den vielen Infos wird Vielfalt gesät, denn „jede Blüte zählt“, heißt das Motto.

Treffpunkt für die zweistündige Aktion des Naturpark Augsburg Westliche Wälder ist um 14 Uhr vor dem Naturpark-Haus in Oberschönenfeld. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08238/300132 oder wiebe@naturpark-augsburg.de ist bis Freitag, 31. Mai, unbedingt erforderlich. (AL)

