vor 8 Min.

„Kräuterschnaps und Fehlalarm“

Theaterpremiere in Westendorf

„Kräuterschnaps und Fehlalarm“ heißt das Stück, das die Heimatbühne Westendorf im Gasthof Zur Krone zeigen will. Das Stück stammt aus der Feder von Sebastian Uebel und Peter Müller.

Es geht dabei um den Sicherheitswahn, den ein gestohlenes Fahrrad auf dem Hof von Franz Schwarz auslöst. Premiere ist am 26. Dezember, um 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Gespielt wird auch am 27. und 28. Dezember.

Die Termine im neuen Jahr sind am 3. und 4 Januar, ebenfalls um 19.30 Uhr. Beginn am Sonntag, 5. Januar, ist um 18 Uhr. Letztmalig aufgeführt wird das Stück in der folgenden Woche am 11. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr. (AL)

