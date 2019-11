vor 21 Min.

Kraus bleibt Chef des Faschingshaufa

Bernhard Kraus wird einstimmig bestätigt. Die Gemeinschaft wählt einen neuen Vorstand und zieht Bilanz

Wahlen standen bei der Jahreshauptversammlung des Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen an. Bernhard Kraus wurde wieder einstimmig zum Vorsitzenden des Vereins gewählt, der aktuell 137 Mitglieder zählt. Neu im Amt ist Matthias Deller als Zweiter Vorsitzender. Er löst Florian Asam ab. Dritter Vorsitzender bleibt Benedikt Haider.

Beisitzer sind Matthias Reiter, Martin Kratzer, Martin Roth und als Schriftführerin Jessica Spiegel. Nach rund zwei Jahren Pause kehrt Tim Reiter in den Vorstand als Beisitzer zurück. Das Amt des Kassenprüfers übernimmt weiterhin Johannes Preßlein. Michael Kratzer legte sein Amt als Kassier ab. Diese Tätigkeit übernimmt nun Kathrin Gerle.

Vorsitzender Bernhard Kraus stellte in seinem Jahresrückblick neben dem erfolgreichen Faschingsball in Erlingen auch eine gelungene Faschingssaison vor. Unter dem Motto „Kein Bund fürs Leben“ nahm der Faschingshaufa an einigen Umzügen teil. Auch Vereinsausflüge wurden unternommen, unter anderem wurden eine Skifahrt und eine Bootstour auf der Donau durchgeführt.

Einen Termin können sich Faschingsfreunde schon mal vormerken: Der Erlinger Faschingsball findet am Samstag, 1. Februar, statt. (AL)

Themen folgen