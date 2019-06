00:33 Uhr

Kreative Pfingstferien in Oberschönenfeld

Kinder lernen, wie knusprige Brote gebacken werden und was aus Kuhmilch alles hergestellt werden kann

Im Museum Oberschönenfeld gibt es in den Pfingstferien ein bunt gefächertes Ferienprogramm für Kinder und Familien, angeboten werden beispielsweise zwei Vormittagskurse für Kinder ab sieben Jahren und eine unterhaltsame Sonntagsaktion für Familien.

l Am Donnerstag, 13. Juni, von 10 bis 14 Uhr führt Roswitha Stocker durch „Best of – 35 Jahre Museum Oberschönenfeld“. Dabei erfahren die kleinen Besucher, was und womit ihre Eltern und Großeltern früher spielten.

Anschließend geht es in der museumspädagogischen Werkstatt aktiv und kreativ weiter. Unter Anleitung werden ein Murmelspiel, ein Mühle-Brettspiel oder ein selbst gedrucktes Memory gestaltet zum Spielen mit der Familie und Freunden.

l Der Mittwoch, 19. Juni, steht von 10 bis 14 Uhr unter dem Motto „Brot und Butter – kreative Kinderküche“. Mit Anja Weidner entdecken die Kinder im Museum, wie es früher war. Wie wurde Brot gebacken? Welche Arbeitsschritte und Zutaten gehörten zum Vorbereiten des Teiges? Was wurde alles aus Kuhmilch hergestellt? Wie wurde früher Butter zu Hause – auch mithilfe von Kindern – gemacht?

Anschließend geht es für alle an die Arbeit: Im Holzofen werden knusprige Brote gebacken und im Museumsgarten frische Kräuter gesammelt. Mit leckerem Quark und gesundem Tee gibt das eine nahrhafte Brotzeit. Mitzubringen ist ein sauberes Marmeladenglas, um auch etwas Feines mit nach Hause zu nehmen.

l Für beide Ferienkurse ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 08238/3001-12 ein bis zwei Tage vor dem Termin nötig. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro, Eintritt und Material inklusive.

l Am Sonntag, 23. Juni, findet eine öffentliche Familienführung für Kinder und Erwachsene von 15 bis 16.30 Uhr statt. Mit Roswitha Stocker wird die Sonderausstellung „Best of – 35 Jahre Museum Oberschönenfeld“ erkundet: Hier gibt es viele Dinge aus der Kindheit der Eltern und Großeltern zu entdecken!

In der Kreativwerkstatt wird gemeinsam ein selbst entworfenes Brettspiel rund um das Thema „Eisenbahn“ hergestellt: Mithilfe eines Holzbretts, Materialien wie Papier, Tapeten, Pailletten, Knöpfen und Glitzersteinen gestaltet jede Familie ihr eigenes Würfelspiel für zu Hause. Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich, es fallen lediglich die Kosten für den Museumseintritt an.