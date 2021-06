Kreis Augsburg

Mord an Vanessa aus Gersthofen - ein Fall, der noch immer aufwühlt

Plus Die Gräueltat an Vanessa aus Gersthofen bewegt die Menschen bis heute. Der Fernsehsender Sky zeigt eine Doku über den Anwalt, der den Mörder mit der Horrormaske vertritt.

Von Oliver Reiser

Sie haben miteinander das Schlimmste erlebt und durchgestanden, was man sich als Eltern nur vorstellen kann. Als Romana und Erich Gilg am Rosenmontag 2002 von einem Faschingsball zurückkehrten, fanden sie ihre damals zwölfjährige Tochter Vanessa ermordet in ihrem Kinderzimmer vor. Brutal hingemetzelt mit 21 Messerstichen. Das Schicksal hatte sie zusammengeschweißt. Doch im Lauf der Jahre brachen die Nähte. Heute haben sie keinen Kontakt mehr.

