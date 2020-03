05.03.2020

Kreisjugendring setzt die Segel für die Ferien

Auch in diesem Jahr gibt es spannende Aktionen im Augsburger Land. Auch kurze Urlaube fern der Heimat und ohne Eltern sind für Kinder und Jugendliche wieder möglich

Viele Möglichkeiten, um die Ferien abwechslungsreich und ohne die Eltern zu verbringen, präsentiert der Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land in seinem aktuellen Ferienprogramm. Zielgruppe der Freizeiten sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 17 Jahren aus dem Landkreis Augsburg.

Bereits in den Osterferien (Montag, 6. April, bis Samstag, 18. April) heißt es für alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Sachen packen, es geht ab ins Jugendhaus Reischenau. Themenspezifische Workshops und viele verschiedene Spieleaktionen erwarten die Kinder.

Am Samstag, 18. April, gibt es außerdem die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) das Filzen zu erlernen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Kinder von acht bis elf Jahren können mitmachen, der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 15 Euro.

Die Pfingstferien starten vom 2. bis 5. Juni mit Kunsttagen für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Gemeinsam als Gruppe und unter fachkundiger Anleitung werden sich das Jugendhaus und die Umgebung in eine Kunst- und Werkelwerkstatt verwandeln. Mit dabei ist die Kunstschule Diedorf.

Ebenfalls in den Pfingstferien findet vom 8. bis 12. Juni die Pfingstfreizeit, eine Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Augsburg-Land statt. Die Freizeit richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Sie findet im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben statt. Kosten: 135 Euro, mit Geschwisterrabatt 125 Euro.

Vom 25. Juli bis 8. August können die Kinder und Jugendlichen internationale Bekanntschaften schließen. In der ersten Woche kommen französischen Jugendliche zu Besuch, die die Gegend rund um Augsburg kennenlernen wollen. Anschließend geht es für eine Woche zum Gegenbesuch nach Frankreich. Der Aufenthalt erfolgt sowohl in Gastfamilien als auch im Jugendhaus in Dinkelscherben sowie in französischen Gastfamilien und einem Jugendübernachtungshaus. Die deutsch-französische Jugendbegegnung richtet sich an Jugendliche von 13 bis 17 Jahren in Kooperation mit dem Verein „Freunde von Giromagny“.

Vom 9. bis 15. August können Jugendliche von 14 bis 17 Jahren beim Segeltörn in Holland das Meer erkunden. Segelkenntnisse werden an Bord erlernt. Jeden Tag wird in einem anderen Hafen übernachtet, und die Gruppe versorgt sich selbst. Kosten: 339 Euro, mit Geschwisterrabatt 314 Euro.

In Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Augsburg-Land wird außerdem eine Kindererlebniswoche vom 10. bis 14. August veranstaltet. Kinder erleben im Freibad, bei Abenteuerausflügen und Stockbrot am Lagerfeuer tolle Tage. Die Freizeit richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Kinder bis elf Jahre können außerdem vom 16. bis 21. August Bauernhofluft auf dem Stettenhof in Mödingen schnuppern. Kosten: 166 Euro, mit Geschwisterrabatt 141 Euro. Für alle Teens zwischen zwölf und 15 Jahren geht es vom 31. August bis 4. September auf die Burg Rieneck im Sinntal. Dort erwartet die Teilnehmer ein Besuch im Hochseilgarten, Aktionen mit Floßbau und als Highlight ein Abseilen vom großen Turm. Für alle Kinder, die lieber in der Nähe der Heimat bleiben, findet zeitgleich die erste Tierfreizeit auf Gut Morhard in Königsbrunn ohne Übernachtung statt. In Kooperation mit der AWO und dem Tierschutzverein Augsburg gibt es eine Menge Aktionen und Workshops rund um die tierischen Bewohner des Hofs und Ausflüge in die Umgebung. Kosten: 85 Euro.

„Girls only“ heißt es vom 11. bis 13. September im Jugendhaus Reischenau. Das Thema ist Nachhaltigkeit. Dazu wird entsprechend gekocht, und es werden eigene Pflegeprodukte hergestellt. Das Wochenende richtet sich an Mädchen im Alter von zwölf und 15 Jahren.

Im Herbst werden am 24. Oktober gemeinsam mit dem BRK Lebkuchenherzen gebacken, die danach gegessen oder verschenkt werden dürfen. Kinder von acht bis elf Jahren können mitmachen.

In den Herbstferien wird die Gegend rund um das Jugendhaus in Dinkelscherben erkundet. Die Freizeit richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren, Kostenpunkt 114 Euro, mit Geschwisterrabatt 89 Euro.

Die Mehrheit der Freizeitangebote ist auch für Kinder mit Beeinträchtigungen konzipiert. Weitere Informationen dazu über die KJR Geschäftsstelle. Bedürftige Familien können eine Reduzierung des Teilnahmebeitrags durch den KJR beantragen.

Während der Sommerferien ist außerdem das Spielmobil im Landkreis Augsburg unterwegs. Im Zirkus „Blitz“ können sich Kinder als Akrobaten oder Clowns ausprobieren. Die Veranstaltungsorte werden durch die Gemeinden bekannt gegeben, die Teilnahme ist in der Regel kostenlos.

Das Ferienprogrammheft mit ausführlichen Infos zu allen Angeboten liegt in allen Filialen der Kreissparkasse Augsburg, in allen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltungen sowie allen Schulen im Landkreis Augsburg aus. Bei Fragen hilft die KJR-Geschäftsstelle weiter, Telefon 0821/450795-0 oder E-Mail an kontakt@kjr-augsburg.de.

