Kreisklasse: Wer darf noch nach oben blicken?

Plus Der TSV Täfertingen, SV Thierhaupten und TSV Diedorf werden wohl Meisterschaft unter sich ausmachen. Im Abstiegskampf stecken drei Teams. Eine Bestandsaufnahme.

Mit drei Punkten Vorsprung geht der TSV Täfertingen in die Restsaison der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Dicht im Nacken sitzen dem Spitzenreiter die Verfolger SV Thierhaupten und TSV Diedorf. Weitere vier Zähler zurück liegt die SpVgg Auerbach-Streitheim. Der Rest der Liga dürfte sorgenfrei ins Frühjahr gehen, den die beiden Abstiegsplätze werden wohl die drei Meitinger Vereine TSV Meitingen II (6 Punkte), TSV Herbertshofen (10) und SV Erlingen (14) unter sich ausmachen.

Vor dem Start in die Restsaison, die der Spitzenreiter am Samstag beim FC Emersacker eröffnet, haben wir die Lage bei den einzelnen Klubs analysiert. Die Restsaison beginnt übrigens mit dem letzten Spieltag, der nach vorne geschoben wurde, so dass manche Team nun drei Heim- beziehungsweise drei Auswärtsspiele in Folge haben.