Kreisräte im Augsburger Land helfen Geld zu sparen

Plus Weil die Politiker beharrlich bleiben, drückt die Verwaltung die Kosten. Bei welchen Projekten im Augsburger Land nun eingespart wird.

Von Christoph Frey

Rund 6700 Euro bekommt ein Kreisrat durchschnittlich im Jahr an Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld. Im Gegenzug hilft er dem Steuerzahler manchmal, so richtig Geld zu sparen. Das zeigen zwei aktuelle Beispiele aus der Landkreispolitik.

Für ursprünglich 175.000 Euro Mehrkosten sollte die Turnhalle, die im Zuge des Neubaus des Paul-Klee-Gymnasiums entsteht, mit einem Notstromanschluss und einer eigenen Gasheizung ausgestattet werden, um im Katastrophenfall als Notunterkunft dienen zu können. Der Bauausschuss hätte diesen Posten vor wenigen Wochen wohl durchgewunken, doch die Mitglieder Hannes Grönninger (Grüne) und Frank Skipiol ( AfD) meldeten große Zweifel an. Ihnen schien vor allem der Stromanschluss überdimensioniert. Also musste die Verwaltung noch einmal prüfen und präsentierte nun am Montag nur noch Mehrkosten von 63.000 Euro.

„Wenn Kreisräte mitrechnen, kann man schnell mal 100.000 Euro sparen.“

Die Erklärung: Der Anschluss für das Notstromaggregat war mit 250 KVA tatsächlich zu üppig, eine Leistung von 100 KVA tut es auch. Zudem war in der ursprünglichen Vorlage vergessen worden, bereits geplante Einsparungen beim Heizungsanschluss gegenzurechnen. Kommentar Grönninger: „Wenn Kreisräte mitrechnen, kann man schnell mal 100.000 Euro sparen.“ Unter Umständen geht da sogar noch mehr, wie Beispiel zwei zeigt. Auch dieses stammt aus der Bauausschusssitzung vom Montag.

Er soll mit neun festen Zelthäusern in Holzkonstruktion ausgestattet werden. Jede dieser unbeheizten Hütten mit jeweils vier Schlafplätzen war ursprünglich mit knapp 42.000 Euro veranschlagt. Die ÖDP (zunächst noch im Verbund mit der FDP) hatte schon immer aus Kostengründen gegen diese Lösung opponiert und jetzt Safarizelte statt der Holzhäuser vorgeschlagen. Aufgrund des neu von den beiden Kreistagsmitgliedern der ÖDP eingebrachten Antrags hat die Bauverwaltung die hölzernen Zelthäuser, an denen in vorherigen Sitzungen nicht zu rütteln war, umgeplant, nun sollen sie nur noch 15.000 Euro kosten.

Der Umbau des Zeltplatzes Rücklenmühle bei Zusmarshausen wird günstiger

Dies bedeutet für den Landkreis rund 240.000 Euro weniger. ÖDP-Chefin Gabi Olbrich-Krakowitzer: „Diese Lösung halten wir für einen guten Kompromiss.“ Insgesamt soll der umfassende Umbau des Zeltplatzes Rücklenmühle, mit dem im vergangenen Herbst begonnen wurde, an die 4,5 Millionen Euro kosten. Der Neubau des Gersthofer Gymnasiums, der kommendes Jahr starten soll, wird mit rund 37 Millionen Euro veranschlagt.

