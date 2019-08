07:00 Uhr

Kreissparkasse: Fank bleibt eine Bank

Der Vorstandsvorsitzende der größten Bank im Augsburger Land feiert seinen 65. Geburtstag. Als Lehrling lief er einige Male mit 100.000 Mark im Koffer rum.

Von Christoph Frey

Mit 65 ist noch lange nicht Schluss: Kreissparkassenchef Richard Fank hat im August Geburtstag gefeiert, an der Spitze der größten Bank im Landkreis will er aber schon noch ein paar Tage bleiben: Bis Juni 2021 läuft sein Vertrag. Wie es danach weiter geht? „Das muss man auf sich zukommen lassen. Mir macht die Arbeit Spaß.“

Der 65-Jährige weiß natürlich: Wenn der Vorstandschef der Kreissparkasse aufhört, schießen unweigerlich wieder Spekulationen über eine Fusion mit der benachbarten Stadtsparkasse ins Kraut. Entscheiden müssten so etwas ohnehin die Träger. Fank kann nur sagen: „Die Notwendigkeit dafür gibt es nicht. Wir sind gut aufgestellt.“

Einlagen liegen bei rund 2,7 Milliarden Euro

Die Sparkasse, die rund 30 Prozent der Geldgeschäfte in Bayerns drittgrößtem Landkreis abwickelt, operiere in einer wirtschaftlich starken Gegend und habe nicht zuletzt beim Geschäft mit Firmen zugelegt. Die Einlagen der Kunden liegen bei rund 2,7 Milliarden Euro.

Dass er die Sparkasse heil durch die nun seit zehn Jahren währende Niedrigzinsphase gebracht hat, hält Fank für sein größtes Verdienst. 2006 wurde der Schwabe Chef in der Zentrale am Martin-Luther-Platz in Augsburg und seitdem hat sich die Branche kräftig gewandelt. Finanzkrise, Zinstief und der Trend zum Online-Banking gingen auch an der Kreissparkasse nicht spurlos vorbei.

Bargeld für Bankkunden gibt es auch im Supermarkt

Anfang 2015 verkündete deren Chef Fank die Schließung jeder vierten Filiale. Stattdessen wurden Online-Banking und telefonische Beratung ausgebaut, Bargeld für Bankkunden gibt es auch im Supermarkt. Sichtbar ist der Wandel selbst in der umgebauten Sparkassenzentrale in der Augsburger Fußgängerzone. Die Bank teilt sich das Gebäude inzwischen mit einer Abteilung des Landratsamtes und Ärzten. Einen großen Tresor sucht man vergebens. Nur Schließfächer für Privatkunden gibt es noch. „Wir haben kaum noch Bargeld“, versichert Fank. Die Geldautomaten der Bank würden von einem externen Dienstleister bestückt, der die Banknoten direkt bei der Bundesbank abholt.

Das ist schon ein großer Unterschied zu den Zeiten, als der junge Richard Fank bei der Sparkasse in Ludwigsburg nach der Mittleren Reife seine Lehre anfing. Vor fast einem halben Jahrhundert war das und aufs Sparbuch gab es noch mehr als zwei Prozent Zins. Der Banklehrling Fank, der aus dem kleinen Dorf Geisingen stammt, musste schon mal mit 100.000 Mark im Koffer die nächste Filiale mit Bargeld versorgen.

„Wenn man weiterkommen will, muss man mobil sein“

Die Kontonummern von Stammkunden kannten die Bankmitarbeiter auswendig und Richard Fank („Ich bin ein Zahlenmensch“) hatte seinen Wunschberuf ergreifen dürfen. In der Sparkassen-Akademie bildete er sich berufsbegleitend zum Sparkassen-Betriebswirt weiter, im oberbayerischen Weilheim arbeitete der Schwabe sich schließlich bis zum Vorstand hoch. „Wenn man weiterkommen will, muss man mobil sein“, sagt der Sparkassenchef, der 2006 ins Augsburger Land weiterzog. Das Haus in der Nähe von Weilheim hat die Familie behalten, in Augsburg tut es eine Wohnung in der Fußgängerzone.

In der Freizeit fährt der 65-Jährige gerne Rad, liebt Gartenarbeit und Reisen. „Ich habe mich in meinem Leben stark auf die Sparkasse konzentriert“, sagt er rückblickend und ohne Bedauern: „Wenn man es gerne macht, ist es keine Belastung.“

