vor 52 Min.

Kreisverkehr nach Unfall eine Stunde lang gesperrt

Mitten im Feierabendverkehr musste die Gersthofer Feuerwehr am Montagabend gegen 17:30 Uhr im Westen der Stadt eine Umleitung einrichten: Am Kreisverkehr westlich der Bahnlinie in Richtung Hirblingen hatte ein Autofahrer nach Angaben der Polizei die überstehende Ladung eines Lastwagens übersehen und war mit seinem Auto dagegen geprallt. Der Lkw stand quer auf der Fahrbahn, nachdem der Fahrer mit seinem Gefährt ins Bankett geraten war. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Kreisverkehr war etwa eine Stunde gesperrt. (wer)

