vor 37 Min.

Kriegerdenkmal: Pflaster wird repariert

Wo in Ostendorf der Schuh drückt

Von Peter Heider

Wie bereits in den vergangenen Ortsteilgesprächen in Erlingen und Langenreichen erinnerte Bürgermeister Michael Higl im Ostendorfer Schützenheim vor zahlreichen Besuchern an bereits in den vergangenen Jahren abgeschlossene Projekte und gab einen Ausblick auf kommende Investitionen und Vorhaben.

Ein Dauerbrenner in Meitingen sind die Themen Krähen-Vergrämung, Unkraut auf den Friedhöfen und Ameisen auf den Kinderspiel-plätzen. „Zwischen Langenreichen und Hirschbach hat sich der Goldafter niedergelassen, der das Blattwerk an Bäumen rigoros vernichtet“, erklärte Higl. Ein Besucher wollte wissen, ob die Daten bei Geschwindigkeitsüberschreitungen an den Tempoanzeigen registriert werden. „Nein, das ist nicht der Fall“, erläuterte der Bürgermeister.

Nachgefragt wurde auch, was mit dem Pflaster am Vorplatz des Ostendorfer Kriegerdenkmals wird. „Eine Neuverfugung steht in nächster Zeit an“, war die Antwort des Bürgermeisters. Einem Ostendorfer Bürger sind die haltenden Schulbusse in der Meitinger Schlossstraße ein Dorn im Auge, da Busse oft in zweiter Reihe stehen und somit den Verkehrsfluss stark beeinträchtigen. „Es stehen des Öfteren Falschparker auf den Bushaltestellen wo sie nichts verloren haben und somit mit den Schulbusverkehr blockieren, sagte Higl.

Ein heißes Eisen fasste die Vorsitzende des Ortsverbandes Meitingen im Bund Naturschutz, Gudrun Schmidbauer an, als sie sich zum Thema Lohwaldrodung für die Erweiterung der Lechstahl-Werke zu Wort meldete. Anhand des Lebenslaufes einer 200 Jahre alten Buche erläuterte sie die Wichtigkeit der Bäume. „Man sollte im Marktgemeinderat darüber nachdenken, was Bäume für die Artenvielfalt und den Lebensraum bedeuten. „Es dreht sich dabei überwiegend um forstwirtschaftlichen Fichtenwald, an einer eventuellen Rodung werden mehrere Verbände ein Mitspracherecht haben“, so Higls Antwort.

Themen Folgen