vor 50 Min.

Kriminelle gehen durch die Decke

Einbrecher brachen in Adelsried zunächst ein Gitter aus der Verankerung, um in ein Bekleidungsgeschäft zu gelangen.

Mit brachialer Gewalt waren vermutlich mehrere Einbrecher in einem Bekleidungsgeschäft am südlichen Ortsanfang von Adelsried am Werk. Sie hinterließen einen hohen Schaden. Ihre Beute war vergleichsweise gering

Von Maximilian Czysz

Laut Polizei brachen die Unbekannten zunächst die Vergitterung eines Fensters aus der Wand, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchbrachen sie dann buchstäblich Trockenbauwände und abgehängte Decken, um in einem bestimmten Raum zu kommen: Dort befand sich der Tresor. Den Schrank öffneten sie an Ort und Stelle und nahmen rund 350 Euro an Wechselgeld mit. Im Gegenzug hinterließen sie einen beträchtlichen Schaden: Die Polizei schätzt ihn auf rund 10000 Euro.

Bei einem anderen Einbruch in Adelsried nahmen Kriminelle gleich den ganzen Tresor mit: Im November waren sie ins Parkhotel eingestiegen.

