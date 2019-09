vor 18 Min.

Kripo geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Die Brandursache für das Feuer im Sozialpädagogischen Zentrum in Gessertshausen ist nicht bekannt. Doch dies hat einen guten Grund.

Auch am Freitag konnte die Polizei die Ursache für das Feuer im Sozialpädagogischen Zentrum an der Hauptstraße in Gessertshausen noch nicht bekannt geben. Während nach dem Feuer am Donnerstag in der Asylbewerberunterkunft Thierhaupten schnell klar war, dass der Brand im Bereich des Kühlschranks entstanden ist, hält sich das Präsidium im Fall Gessertshausen noch bedeckt. Doch dies hat einen Grund.

„In Gessertshausen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung“, sagt Silke Abt von der Pressestelle des Präsidiums. Somit habe oberste Priorität, den Täter schnellstmöglich zu fassen. Möglicherweise ist die Brandursache dem Kommissariat K1 sogar bereits bekannt, aus ermittlungstaktischen Gründen werden diese Informationen aber zurückgehalten. Denn: „Es handelt sich um das sogenannte Täterwissen“, sagt Abt. Dies sei bei einer späteren Vernehmung des Brandstifters ein wesentlicher Faktor.

Eine Wohngruppe für Unbegleitete Minderjährige

Bei dem Sozialpädagogischen Zentrum (SPZ) in Gessertshausen handelt es sich um eine Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige. Träger ist das Familieninstitut Augsburg (FIA). Dies ist ein Anbieter verschiedener Dienstleistungen im Sozialbereich. So ist das Familieninstitut beispielsweise auch Sozialraumpartner des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg.

Im Wohnheim leben Unbegleitetn Minderjährigen - Jugendliche, die in ihren Herkunftsländern oftmals jahrelanger Verfolgung, Krieg, Hunger, Elend, familiären Verlusten, Trennung und anderen traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt waren. Belegt war das SPZ mit fünf Personen. Wie berichtet wurden bei dem Brand vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren wurden verletzt. Über den Zustand der jungen Männer gab das FIA keinerlei Kommentar ab. (thia)

